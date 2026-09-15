Vratislav Pecka je fotbalový nadšenec, celoživotní sparťan a také světově uznávaný umělecký grafik a designér, kterého možná znáte spíše pod přezdívkou PosterLad. Na instagramu ho sleduje přes půl milionu lidí a pro Spartu od začátku sezony tvoří unikátní umělecké plakáty k evropským zápasům.
Před středečním, proti arménskému Araratu v Evropské lize, se zapotil: „Nebyla to snadná práce. Klub nemá moc velkou historii, existuje devět let, ale zaujalo mě logo se symbolem Velkého a Malého Araratu. To jsem využil a nakombinoval se sparťanským motivem. Nechte se překvapit!“
Asi bych si radši pamatoval něco užitečnějšího, ale zkrátka to tak mám: když fotbal nebo hokej sleduju z dálky, číslo si s hráčem často spojím i dřív než obličej.