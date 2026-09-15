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A co Sparta jako umění? Nejen kopačák a stadion, říká tvůrce unikátních plakátů

David Čermák

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Vratislav Pecka, který si říká PosterLad, se svými plakáty. | foto: Štěpán Svoboda

Od našeho zpravodaje v Arménii - I když si chvíli lámete hlavu a vymýšlíte chytáky, nepřijdete si na něj. S jakým číslem před víc než dvaceti lety kopal ve Spartě rebel Pacanda? „Osmnáct,“ přiletí rychlá odpověď. A co takhle blonďatý obránce Mynář, který se na začátku tisíciletí na Letné jen mihl? „Sedmadvacítka. Než se začal živit fotbalem, řídil kamion, ne?“

Vratislav Pecka je fotbalový nadšenec, celoživotní sparťan a také světově uznávaný umělecký grafik a designér, kterého možná znáte spíše pod přezdívkou PosterLad. Na instagramu ho sleduje přes půl milionu lidí a pro Spartu od začátku sezony tvoří unikátní umělecké plakáty k evropským zápasům.

Před středečním, proti arménskému Araratu v Evropské lize, se zapotil: „Nebyla to snadná práce. Klub nemá moc velkou historii, existuje devět let, ale zaujalo mě logo se symbolem Velkého a Malého Araratu. To jsem využil a nakombinoval se sparťanským motivem. Nechte se překvapit!“

Asi bych si radši pamatoval něco užitečnějšího, ale zkrátka to tak mám: když fotbal nebo hokej sleduju z dálky, číslo si s hráčem často spojím i dřív než obličej.

Vratislav Peckagrafik, designér a fanoušek

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1. kolo

Omonia Nikósie vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 3.98
  • 3.38
  • 1.93
Ararat-Armenia Jerevan vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.79
  • 4.20
  • 1.62
Sunderland AFC vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.63
  • 4.10
  • 4.83
Sturm Graz vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.59
  • 3.85
  • 1.90
Olympiakos Pireus vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.36
  • 5.03
  • 7.73
Leverkusen vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.15
  • 8.54
  • 13.60
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.51
  • 3.83
  • 1.93
Anderlecht Brusel vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.29
  • 3.78
  • 2.01
AC Milán vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.10
  • 3.61
  • 3.21
OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 6.83
  • 5.00
  • 1.39
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC MilánAC Milán 0 0 0 0 0:0 0
2. AZ AlkmaarAlkmaar 0 0 0 0 0:0 0
3. Anderlecht BruselAnderlecht 0 0 0 0 0:0 0
4. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 0 0 0 0 0:0 0
5. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 0 0 0 0 0:0 0
6. Benfica LisabonBenfica 0 0 0 0 0:0 0
7. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
8. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
9. NK CeljeCelje 0 0 0 0 0:0 0
10. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
11. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
12. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
13. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 0 0 0 0 0:0 0
14. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
15. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
16. Jagiellonia BělostokBělostok 0 0 0 0 0:0 0
17. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
18. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
19. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
20. Levski SofiaLevski 0 0 0 0 0:0 0
21. Lillestrom SKLillestrom 0 0 0 0 0:0 0
22. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
23. Olympique MarseilleMarseille 0 0 0 0 0:0 0
24. NEC NijmegenNijmegen 0 0 0 0 0:0 0
25. OFI Kréta FCOFI FC 0 0 0 0 0:0 0
26. Olympiakos PireusPireus 0 0 0 0 0:0 0
27. Omonia NikósieOmonia Nikósie 0 0 0 0 0:0 0
28. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
29. Real SociedadReal Sociedad 0 0 0 0 0:0 0
30. Stade RennesRennes 0 0 0 0 0:0 0
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0
32. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
33. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
34. Sturm GrazSturm Graz 0 0 0 0 0:0 0
35. Sunderland AFCSunderland 0 0 0 0 0:0 0
36. SCU TorreenseTorreense 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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