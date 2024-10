Kop, jaký svět neviděl. Jsi blázen, slyšel Haaland. Na Vindahla s tím nechoďte

Chvílemi vám ho bylo až líto. Peter Vindahl hodinu mířil za cenou pro muže zápasu. Co on toho pochytal, zneškodnil, ustál. Co prošlo za urputně bránícími spoluhráči vyřešil, tedy kromě situace ze třetí minuty, kdy ho překonal Phil Foden.

Do 58. minuty držel naděje Sparty na přijatelný, možná i senzační výsledek. Ale pak Haaland předvedl kop, který jste možná ještě neviděli. Norský útočník se obrátil zády k bráně, protože centr letěl za něj. Odlepil se od země, ale nohama nestřihl za hlavou. Natočil se bokem a patou levé nohy švihl za sebe. Ani se na míč nedíval.

„Je to fakt blázen, co?“ pronesl s úsměvem Phil Foden, když v útrobách stadionu přišel mezi novináře. „Zrovna jsem s ním mluvil a říkám mu: Kdybych tohle zkusil já, tak si natáhnu třísla. Nevím jak to dokázal. Asi je to díky tomu, že má dlouhé nohy.“

Nechápali ani sparťané. „Nohu měl vysoko, to u mí jen on. Proto je nejlepší,“ řekl stoper Martin Vitík.

Ten gól Spartu zlomil. Během dalších deseti minut dostala další dva a skóre narostlo na 0:4. V závěru inkasovala z penalty na konečných 0:5.

„Jsou nejlepším týmem na světě, vždycky budou mít šance, ale první poločas byl, myslím, důstojný. Bohužel jsme to nepřenesli do druhého, proto jsme v něm dostali čtyři góly. V takovém zápase je to o detailech a když plán nesplníte do puntíku, City vás zkrátka potrestají,“ pravil sparťanský gólman Vindahl.

Podobnou nálož prožil v březnu v osmifinále Evropské ligy proti Liverpoolu. Doma pět gólů, v odvetě na Anfieldu mezi sedmou a čtrnáctou minutou čtyři, celkově 1:6. Na City dlouho jen 0:1, pak smršť.

Peter Vindahl o fanoušcích na Manchesteru City „Naši fanoušci jsou vždycky slyšet. Nikdy si nesmíme myslet, že je to samozřejmost, ale jsme zvyklí, že nás takhle skvěle podporují. Je úžasné, že je máme v zádech. I na City byli výraznější než domácí. Aspoň tenhle zápas Sparta vyhrála.“

„Když prohráváte o čtyři góly, je to trochu demotivující. Druhý poločas jsme mohli zvládnout líp. Vždycky jde něco udělat líp,“ prohlásil Vindahl.

„S Liverpoolem se to moc srovnávat nedá, City hraje jiný fotbal. Tady jsme první poločas odehráli líp než tenkrát. Přišlo mi, že Liverpool byl agresivnější při presinku, na City se nám víc otevíral prostor. To se dalo využít. Ale je to složité, když skoro nemáte míč.“

Sparta v Lize mistrů poprvé prohrála, z prvních dvou zápasů proti Salcburku a Stuttgartu získala čtyři body a měla skóre 4:1. „Body jsou fajn, ale škoda, že teď máme záporné skóre. Nejsme ani v polovině, takže je těžké odhadovat, jak to může dopadnout,“ přemítal Vindahl.

V listopadu se sparťané představí dvakrát doma, nejdřív proti Atlétiku Madrid, poté proti Brestu. „Nechci říkat, že příští zápas musíme vyhrát, ale pokud chceme myslet na postup, tak to asi budeme potřebovat,“ zdůraznil sparťanský gólman.