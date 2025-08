V úterý v Glasgow stačil poločas, abyste poznali, jak moc bude Viktorii odchod blonďatého lídra bolet. Je otázka, jestli se stejně bude trápit i v domácí soutěži, ale ve třetím předkole Ligy mistrů narazila tak, jako už v Evropě dlouho ne.

Rangers – Plzeň 3:0.

Zaslouženě, bez pochybností.

„Svlékli nás donaha,“ vystihl záložník Lukáš Červ. „Skvěle kombinovali, my jsme si s tím neporadili. Nula tři je špatný výsledek, ale některé týmy to otočí i za jeden poločas. Necháme tam doma všechno a uvidíme, na co to bude stačit.“

Aby to stačilo na postup, musel by se stát zázrak. V Glasgow nepředvedla Plzeň téměř nic, byla sterilní, vlažná, bez jiskry. A hlavně bez Šulce, i když se na jeho odchod nedá svádět všechno.

„Chyběl, jasně. Byl to první zápas bez něj po bůhvíjak dlouhé době,“ krčil rameny Červ. „Ale musíme ho společně nahradit a poradit si lépe než tady.“

Kdo fotbal sleduje z dálky, možná nedokáže pochopit, jak moc může fungující tým tak rozpárat ztráta jednoho muže. Kdo má ovšem Plzeň detailně nastudovanou, ten ví, že se Šulcem ztratila duši. Trenér Koubek ho v sestavě nevynechával, ani když mohl, protože věděl, že nikdy nezklame.

Trenér Plzně Miroslav Koubek během zápasu proti Rangers

Nestávalo se, že by ho soupeř vymazal. Čipera s jedenatřicítkou na zádech v partě dříčů a běžců vynikal sebevědomím, energií, prvním dotekem, pohotovostí, přímočarostí, kreativitou.

Plzeň si za něj mohla nadiktovat vysoké odstupné, deset milionů eur, ale věděla, že mix jeho předností nemůže nahradit. Rozhodně ne hned, což si ověřila ve Skotsku.

Klidně je možné, že Rangers, pětapadesátinásobní mistři země, neuhrají v Lize mistrů ani bod. Možná se tam přes zrádnou kvalifikaci ani neprotlačí, protože zázrační také nejsou. Ale opařenou Plzeň zřejmě přeskočí v klidu, protože borců na Šulcově úrovni mají v týmu hned několik.

Třeba útočník Desssers už před třemi lety trápil v Evropské lize Slavii, to ještě kopal za Feyenoord Rotterdam. V úterý chvilku před pauzou sebejistě proměnil penaltu, kterou zkušený francouzský sudí Turpin odpískal za drobné ťuknutí kapitána Vydry do kopačky Antmana.

Hodně přísný verdikt, ale Plzeň šla průšvihu naproti, protože nabitý útok soupeře vůbec nestíhala krotit. Zrovna Antman, finský křídelník, je přesně hráč, jaký jí teď chybí: průrazný, rychlý, tvořivý, s perfektním centrem. Nebude náhoda, že v minulé sezoně nizozemské ligy přihrál na patnáct gólů.

A co teprve Gassama, svěží chlapík na druhém křídle. Ten Viktorii cvičil téměř nonstop, zařídil vedoucí gól a pak i pojistku na 3:0. Nedá se popřít, že Rangers poskládali přes léto kvalitní tým, ale zároveň na začátku sezony doteď strach nenaháněli. Sice ve druhém předkole odvalili z cesty řecký Panathinaikos, ale v lize jen remizovali s průměrným Motherwellem a navalila se na ně kritika. Že by to Viktorii mohlo ukolébat? Spíš se projevilo, že teď bude potřebovat čas.

Lukáš Červ (vlevo) a Matěj Valenta z Plzně brání Jamese Taverniera z Rangers

Šulce zkusil kouč Koubek napoprvé nahradit sedmnáctiletým Panošem, což byl odvážný tah. Teenager, o kterém se mluví jako o největším českém talentu současnosti, byl však tentokrát zakřiknutý, vydržel jen poločas. Náhradník Valenta? Jiný typ, spíš pracant než ofenzivní myslitel. Letní posila Ladra? Nic moc. Mladíci Višinský a Slončík? Možná časem, ale na počkání se zázraky čekat nedají. Takže? Jak si Plzeň bez Šulce poradí?

„Jeho odchodem bych se už vůbec nezabýval,“ vrtěl hlavou trenér Koubek. „Pavel je pryč, musíme najít řešení, jak hrát bez něj. Rangers vyhráli zaslouženě, ale nemuseli vyhrát tolik.“

Jenže vyhráli.

A Plzeň je bude těžko dotahovat.