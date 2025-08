Jednoznačný průběh, jednoznačný výsledek.

„Představovali jsme si to jinak, ale soupeř skvěle kombinoval a my si s tím nedokázali poradit,“ krčil rameny Červ v rozhovoru pro Nova Sport.

I on byl u první inkasované branky. Rychlík Gassama se prosmýkl mezi ním a Dwehem, převzal zpětnou přihrávku od Desserse a otevřel skóre.

„I když jsme se špatně posunuli, málokterý soupeř by to vyřešil takhle dobře,“ myslí si plzeňský záložník.

Od začátku sezony si zvykal na to, že ho uprostřed hřiště nedoplňuje Lukáš Kalvach, který odešel do katarské ligy. Teď je pryč i Pavel Šulc, stěžejní osobnost ofenzivy.

„Odešel nám dobrý hráč, to je prostě fotbal. Jsou tady jiní kluci, kteří si o místo musí říct. Bez Pavla si musíme poradit,“ ví Červ, kolem kterého se v záložní řadě v Ibrox Parku postupně protočili Panoš, Ladra, Valenta, Slončík a Višinský.

„Strašně těžký zápas. Vůbec se nám nedařilo zachytávat soupeřovy útoky,“ viděl Jemelka. „Herně i výsledkově nás přejeli, musíme se poučit a v odvetě se pokusit o zázrak.“

Právě ryšavý stoper Plzeň po první inkasované brance tým jednou zachránil, když z čáry vykopával gólovou střelu Antmana.

„Kdybychom do poločasu udrželi stav nula jedna, možná by se s tím dalo po přestávce ještě něco dělat. Domácí by třeba byli nervóznější,“ přemítal Jemelka.

Jenže Rangers těsně před pauzou zvýšili z pokutového kopu. Fauloval kapitán Vydra.

„Viděl jsem to. Mohlo se to pískat a nemuselo,“ tvrdí Červ. „Celé to ale vzniklo po mojí chybě. Dával jsem právě Vydrysovi špatnou přihrávku do středu, kterou nečekal.“

Třetí gól vyřešil zápas těsně po přestávce.

„Mrzí nás to, protože tenhle zápas určitě nemusel skončit takovým rozdílem. Nula tři je těžký výsledek, ale existují týmy, které ho otočily za poločas,“ neztrácí naději Červ.

„Věřím, že ještě není nic ztracené. Budeme hrát doma, lidi nás poženou a my ještě určitě zabojujeme,“ slibuje plzeňský záložník.

Podobně mluví parťák Jemelka a připomíná, co všechno bude muset Viktoria zlepšit: „Musíme být aktivnější v presinku a víc na ně tlačit. Taky je třeba být ostřejší a snažit se důsledněji přerušovat jejich kombinace.“

Odveta se hraje v Plzni příští úterý od 19 hodin. Věříte v zázrak?