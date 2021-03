Bolelo to, kopali nás dost. Ale jsme nadšení, řekl Bořil po postupu

Slávisté věděli, že v Ibrox Parku po domácí remíze 1:1 musejí dát gól. A díky Bořilově přispění se jim to povedlo velmi brzy.

Už ve čtrnácté minutě netradičně levačkou našel Petera Olayinku, jenž hlavou otevřel skóre.

„Já pravačkou moc centrovat neumím,“ smál se Bořil před kamerami České televize. „Když nevíš, co s míčem, kopni to dopředu,“ popsal vesele své krédo. „A Olí to krásně trefil, zaplaťpánbůh.“



Slavia přidala zásluhou Stancia ještě pojišťující druhou branku a postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy znovu po dvou letech; po Leicesteru vyřadila další zvučné jméno. A může už vyhlížet protivníka pro čtvrtfinále, kterého se dozví při losu v pátek po poledni.



„Je to krásnej pocit, jsem nadšenej,“ popisoval Bořil. „Od začátku jsme do toho šli s tím, že chceme postoupit za každou cenu, a bylo vidět, jak za tím jdeme. Dost to bolelo, kopali nás dost, bylo to nepříjemné, ale ustáli jsme to a zaslouženě postupujeme.“



Slávistický bek nakousl nebývalou tvrdost duelu, který Rangers dohrávali oslabení o dva muže. Nejdřív viděl červenou kartu za hrozivý zákrok na Ondřeje Koláře střídající Kemar Roofe, potom ještě stoper Leon Balogun.



Osmifinálová odveta byla plná faulů, zákeřností, provokací...

„Od začátku jsme cítili, že po nás půjdou. Taky dost padali, některé fauly vůbec nebyly,“ poznamenal Bořil. „Druhý poločas byl ještě vyhecovanější, ale dobře jsme se s tím popasovali a zaslouženě vyhráli,“ zopakoval.