Soupeř pro Slavii: kouč Gerrard i nejproduktivnější bek. Trpišovský je nadšený

15:35

Zatímco fanoušci už věděli, slávističtí fotbalisté na jméno soupeře do osmifinále Evropské ligy napjatě čekali v letadle, kterým se vraceli z Anglie do Prahy. „Slyšíte mě všichni?“ ptal se posádky palubním rozhlasem náhradní brankář Přemysl Kovář. „Do Anglie už bohužel neletíme, ale je to Glasgow Rangers.“