Prestianni si nezahraje šestkrát, urážka Viníciuse nebyla rasistická, ale homofobní

  15:18
Gianluca Prestianni z fotbalové Benfiky dostal od disciplinární komise UEFA trest na šest zápasů za diskriminační chování vůči Viníciusi Júniorovi v Lize mistrů. Vzájemný duel prvního kola play off se odehrál v únoru v Lisabonu. Prestiannimu hrozil distanc až na deset utkání.
Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku Prestianniho z Benfiky.

Zástupci Unie evropských fotbalových asociací uvedli, že dvacetiletý argentinský křídelník bude pykat za „diskriminační chování homofobní povahy“.

Brazilský útočník Vinícius oslavil svůj gól tancem před domácími fanoušky, čímž vyprovokoval i hráče Benfiky. Po diskuzích a strkanicích na hřišti se k němu přitočil Prestianni s přetaženým dresem přes ústa a Vinícius ho následně obvinil z rasismu.

Pokud se prokáže rasismus, Prestianni u mě skončil. Mourinho se vrátil ke kauze

Za rasistické pokřiky fanoušků dostal už dříve lisabonský klub pokutu 40 tisíc eur (zhruba 980 tisíc korun).

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
28. 4. 21:00
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
29. 4. 21:00
Arsenal
Arsenal
5. 5. 21:00
Atlético Madrid

