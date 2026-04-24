Prestianni si nezahraje šestkrát, urážka Viníciuse nebyla rasistická, ale homofobní

Zástupci Unie evropských fotbalových asociací uvedli, že dvacetiletý argentinský křídelník bude pykat za „diskriminační chování homofobní povahy“.
Brazilský útočník Vinícius oslavil svůj gól tancem před domácími fanoušky, čímž vyprovokoval i hráče Benfiky. Po diskuzích a strkanicích na hřišti se k němu přitočil Prestianni s přetaženým dresem přes ústa a Vinícius ho následně obvinil z rasismu.
|
Za rasistické pokřiky fanoušků dostal už dříve lisabonský klub pokutu 40 tisíc eur (zhruba 980 tisíc korun).