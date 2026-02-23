Brazilský útočník Vinícius po krátké výměně názorů v přerušené hře nařkl Prestianniho z rasistického chování. Údajně měl opakovat slovo „mono“, což ve španělštině znamená opice.
Argentinec jakýkoli rasismus odmítá, prý jen popisoval Brazilcovo nevhodné chování. „Očividně mi špatně rozuměl,“ napsal pak na sociální sítě.
Na Santiago Bernabéu si nicméně nezahraje.
|
Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu
„Po jmenování inspektora k vyšetřování obvinění z diskriminačního chování se Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA rozhodly pana Gianlucu Prestianniho předběžně suspendovat na nejbližší zápas klubové soutěže UEFA pro na první pohled porušení článku 14 disciplinárního řádu UEFA týkajícího se diskriminačního chování,“ oznámila UEFA.
„Tímto však nebude ovlivněno žádné rozhodnutí, které mohou disciplinární orgány UEFA učinit po ukončení probíhajícího vyšetřování,“ doplnila.
Platí zde totiž presumpce viny. V podobných případech jde o obvyklé opatření. Před pěti lety se dotklo i slávistického stopera Ondřeje Kúdely, jehož z rasismu nařkl finský protivník Glenn Kamara z Rangers v osmifinálové odvetě Evropské ligy.
|
Kamara mi dal pěstí před zraky trenérů, líčí Kúdela. Bál se o Kolářův život
Kúdela tehdy přiznal nesportovní chování a vulgární urážku, rasismus však odmítl.
Nejdřív měl během vyšetřování zastavenou činnost na jedno utkání a nemohl nastoupit k úvodnímu čtvrtfinále na Arsenalu. Před odvetou pak komise vynesla trest na deset pohárových a reprezentačních utkání, ačkoli žádné důkazy nepředložila.
Prestiannimu teď hrozí podobný trest. Pokud ho UEFA uzná vinným, je 10 zápasů nejnižším možný trestem.
|
Exemplární trest. Kúdela dostal za rasismus 10 zápasů, zvažuje odvolání
Celou situaci minulou středu spustil Viníciusův gól na 1:0, po němž při oslavě tančil u rohového praporku, což hráče Benfiky naštvalo. Prestianni k němu pak na polovině hřiště přišel, dresem si zakryl ústa a cosi mu řekl. Vinícius to nahlásil sudímu Letexierovi a ten dle protokolu přerušil zápas. Trvalo zhruba 10 minut, než se začalo hrát.
„Řekl, že je opice. A ne jednou,“ popisoval po zápase novinářům útočník Kylian Mbappé a přidávali se k němu i další spoluhráči.
Oficiální účet portugalského týmu pak na sociálních sítích reagoval sdílením videa celé situace s popiskem: „Jak ukazují záběry, vzhledem ke vzdálenosti nemohli hráči Realu slyšet, co mu řekl.
Podobně jako u Kúdely bude prakticky nemožné dokázat, co přesně Prestianni řekl. Jakým verdiktem tahle kauza skončí?