Už ve středu (od 21:00) hraje na stadionu Gewiss v Bergamu pražská Slavia. Svůj druhý zápas v Lize mistrů venku, třetí celkově.
Jenže Gasperini už u toho nebude. V květnu si balil kufry. Po devíti letech, kdy dovedl klub do čtvrtfinále Ligy mistrů (2020) a loni po finále s Leverkusenem (3:0) k triumfu v Evropské lize.
Teď coby nový trenér AS Řím zbrojí na jiný český klub: Viktorii Plzeň. Ve čtvrtek na Stadio Olimpico.
Sledovat Gasperiniho? Fantastická životní škola. Byl trenér, ale fungoval i jako sportovní ředitel, vybudoval si neskutečnou pozici.