Trenérský úkaz Gasperini. Správný blázen a fanatik mění útočníky v zabijáky

Gian Piero Gasperini vede trénink Atalanty Bergamo.

Lucie Macháčová
Od naší zpravodajky v Itálii - Kardinál Pierbattista Pizzaballa, dirigent Riccardo Muti, horolezec Simone Moro nebo fotbalový trenér Gian Piero Gasperini. Co mají tito čtyři společného? Jsou čestnými občany města Bergama. Malebný kus Lombardie přenesli za hranice Itálie. Když se řekne Atalanta Bergamo, mnohým se vybaví právě bělovlasý kouč Gasperini, který dovedl klub z fotbalové šedi až do svět(l)a slávy a milionů.

Už ve středu (od 21:00) hraje na stadionu Gewiss v Bergamu pražská Slavia. Svůj druhý zápas v Lize mistrů venku, třetí celkově.

Jenže Gasperini už u toho nebude. V květnu si balil kufry. Po devíti letech, kdy dovedl klub do čtvrtfinále Ligy mistrů (2020) a loni po finále s Leverkusenem (3:0) k triumfu v Evropské lize.

Teď coby nový trenér AS Řím zbrojí na jiný český klub: Viktorii Plzeň. Ve čtvrtek na Stadio Olimpico.

Sledovat Gasperiniho? Fantastická životní škola. Byl trenér, ale fungoval i jako sportovní ředitel, vybudoval si neskutečnou pozici.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 8:2 6
2. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 6:1 6
4. Inter MilánInter 2 2 0 0 5:0 6
5. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
6. FK KarabachKarabach 2 2 0 0 5:2 6
7. Borussia DortmundDortmund 2 1 1 0 8:5 4
8. Manchester CityManchester City 2 1 1 0 4:2 4
9. TottenhamTottenham 2 1 1 0 3:2 4
10. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 7:4 3
11. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 0 1 5:2 3
12. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:2 3
13. BruggyBruggy 2 1 0 1 5:3 3
14. Sporting LisabonSporting 2 1 0 1 5:3 3
15. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. FC BarcelonaBarcelona 2 1 0 1 3:3 3
17. LiverpoolLiverpool 2 1 0 1 3:3 3
18. ChelseaChelsea 2 1 0 1 2:3 3
19. NeapolNeapol 2 1 0 1 2:3 3
20. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 0 1 3:5 3
21. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 1 0 1 2:5 3
22. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 2:5 3
23. Juventus FCJuventus 2 0 2 0 6:6 2
24. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25. LeverkusenLeverkusen 2 0 2 0 3:3 2
26. VillarrealVillarreal 2 0 1 1 2:3 1
27. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 2:4 1
28. FC KodaňKodaň 2 0 1 1 2:4 1
29. Olympiakos PireusPireus 2 0 1 1 0:2 1
30. AS MonacoMonaco 2 0 1 1 3:6 1
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 1 1 2:5 1
32. Pafos FCPafos 2 0 1 1 1:5 1
33. Benfica LisabonBenfica 2 0 0 2 2:4 0
34. Athletic BilbaoBilbao 2 0 0 2 1:6 0
35. Ajax AmsterdamAjax 2 0 0 2 0:6 0
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : 1/16 finału

Nejčtenější

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Ostuda, ale ne náhodná. Faerský šok potvrdil, že s týmem někdo musí zatřást

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Než o poločase odkráčel do kabiny, zavolal si asistenty Köstla a Veselého. Na schůdkách pod tribunou se s nimi Ivan Hašek, kouč fotbalové reprezentace, dlouze radil. Co s tím? Jak na ně? Zapeklitou...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Nejhorší fotbalové zkraty? Kopanec cestou do Anglie i kapky od Chovance. A teď Faery

Těžko soudit, který výsledek byl v historii české fotbalové reprezentace ten nejhorší. Výbuch a porážka v Lucemburku před stříbrným Eurem 1996? Dvojí zakopnutí na Maltě nebo snad nečekaný náraz na...

Trenérský úkaz Gasperini. Správný blázen a fanatik mění útočníky v zabijáky

Od naší zpravodajky v Itálii Kardinál Pierbattista Pizzaballa, dirigent Riccardo Muti, horolezec Simone Moro nebo fotbalový trenér Gian Piero Gasperini. Co mají tito čtyři společného? Jsou čestnými občany města Bergama. Malebný...

21. října 2025

West Ham padl s Brentfordem a je u dna, Souček zůstal na hřišti sedmdesát minut

Fotbalisté West Hamu nevyhráli po páté v řadě. V pondělní dohrávce osmého kola Premier League podlehli na vlastním hřišti Brentfordu 0:2 a se ziskem čtyř bodů zůstávají předposlední. Reprezentační...

20. října 2025  20:50,  aktualizováno  23:24

Táborsko zdolalo Chrudim a dotáhlo se na Brno. Domácí Huf vzal prohru na sebe

Fotbalisté Táborska zvítězili ve třináctém kole druhé ligy na hřišti Chrudimi 3:0. Jihočeši vstřelili všechny branky v první půli a bodově se dotáhli na vedoucí Zbrojovku Brno, která ale odehrála o...

20. října 2025  19:43

Habanec poletí hledat posily pro Ústí do Nigérie: Zápasy se hrají i v sedm ráno

Potěšily ho konečně góly ze hry. Potěšila ho i útočná divočina a bod v Opavě. Méně už vykartování mazáka Tomáše Vondráška. I proto, aby kádr nakynul, vycestuje trenér ústeckých fotbalistů Svatopluk...

20. října 2025  18:21

Proto tě všichni nenávidí! Vinícius získal dvě červené a pak se vysmál soupeři

Do statistik utkání se nezapsal gólem ani asistencí, přesto se po závěrečném hvizdu mluvilo hlavně o něm. Brazilský fotbalista Vinícius Júnior se v nedělním zápase s Getafe postaral o dvě soupeřovy...

20. října 2025  15:11

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty bojují v ligové fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narazí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta hrát,...

20. října 2025  13:54

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisty Plzně čeká minimálně osm zápasů v Evropské lize 2025/26. Do ligové fáze se dostali po neúspěšném 3. předkole Ligy mistrů. Kdy a s kým bude český vicemistr hrát, jaké jsou termíny zápasů a...

20. října 2025  13:52

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...

20. října 2025  13:50

Jemelka jen žlutá, Ramírezovo vyloučení také v pořádku. Komise sudí podržela

Sám po zápase uznal, že klidně mohl vyfasovat červenou. Plzeňský stoper Václav Jemelka ale za svůj zákrok na Aleše Čermáka z Bohemians dostal jen žlutou kartu. A podle komise rozhodčích správně....

20. října 2025  13:09

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou dva zápasy a ještě se ukáže v Bergamu, na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Doma má Barcelonu,...

20. října 2025  12:28

Jsem happy a bylo to mega. Straka úvod v Košicích zvládl díky třígólové otočce

Schválně si zkuste v hlavě představit, jak následující hodnocení v jeho podání znělo: „Byl jsem happy, když jsme dali první gól. Happy, když jsme srovnali. A pak obrovská euforie, úplně mega, to tě...

20. října 2025  12:18

Jak se rodí nová Plzeň? Hyského inspirují trenérští mágové, kteří nevyčkávají

Dost toho ve svém vymezeném území před střídačkou nachodil. Co chvíli hlasitě zahvízdal na prsty, aby ho hráči vnímali. Při každém delším přerušení si volal jednoho po druhém k lajně a na magnetické...

20. října 2025

