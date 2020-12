Liberec v Gentu píská žena. Chceme, aby i pro ni to byl dobrý zápas, říká kouč

Souboj Gent - Liberec se hraje ve čtvrtek od 18.55.

Belgický klub je bez bodu a už nemůže dosáhnout na postup, který si zajistí dva nejlepší týmy ze skupiny.

Liberec má teoretickou naději, na Crvenu zvezdu Bělehrad ztrácí šest bodů. A i kdyby se na ni příští týden po vzájemném duelu dotáhl, potřebuje ji porazit 4:0 či o pět branek.

Jeho utkání v Gentu budou řídit ukrajinské sudí v čele s hlavní Katerynou Monzulovou.

Monzulovou čeká premiéra v evropských pohárech mužů. V hlavní fázi Evropské ligy už pískala v říjnu Stéphanie Frappartová, která se ve středečním utkání Juventusu Turín s Dynamem Kyjev stane první ženskou rozhodčí v Lize mistrů.

KAA Gent - Slovan Liberec čtvrtek 18.55, rozhodčí Monzulová (Ukrajina) Předpokládané sestavy, Gent: Bolat - Hanche-Olsen, Ngadeu, Fortuna - Botaka, Dorsch, Owusu, Kums, Mohammadí - Bezus - Jaremčuk.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Jugas, Mikula - Pešek, Hromada, Mara, Sadílek, Mosquera - Hilál.

„V Česku už jsme zažili hodně zápasů, které pískala ženská rozhodčí. Třeba s paní Damkovou nebo minule z Karviné máme zkušenost s paní Adámkovou,“ poznamenal liberecký kouč v rozhovoru pro média.

„Přece jen ten způsob pískání může být trochu jiný. Věřím tomu, že jí v té její premiéře v Evropské lize jako tým pomůžeme. Aby se cítila dobře a i pro ni to byl dobrý zápas.“

První vzájemný duel Liberec vyhrál doma 1:0.

„Mohl bych slíbit ofenzivní smršť, ale neslíbím, protože my vycházíme z nějakého stylu hry. Vycházíme i z toho, co třeba soupeř nemá úplně rád - hru do dobré obrany. Ten zápas, který jsme vyhráli 1:0, byl celý o týmovém pojetí. Podržel nás brankář Filip Nguyen, proměnili jsme svoji šanci a soupeř svoje nedal. Na držení míče, individuální kvalitu byl soupeř lepší. Pokud chceme uspět, musíme hrát svými zbraněmi. Určitě ne pasivně, ale poctivě do defenzivy a rychle do protiútoku,“ prohlásil Hoftych.

„Gent je obecně velmi dobrý dopředu, ale zase k tomu patří pomalejší návraty. I ta obrana kolikrát působí zmatečně. Když je rozkýváte a jste schopní nabíhat mezi ně, často se špatně křižují a zajišťují. Víme, že mají defenzivní okna, a budeme se snažit jich využít,“ doplnil Hoftych.

V obraně Gentu, kterému se nedaří ani v belgické lize, nastupuje bývalý slávistický stoper Michael Ngadeu.

„Víme, že mají svoje problémy. V kabině je hodně cizinců, trénuje je relativně mladý trenér. Ale bereme to tak, že přestože je soupeř v tabulce za námi, hraje doma a pořád je favorit.“