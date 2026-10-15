Musíme si dávat pozor na všechno! Těžký test pro Jablonec, čeká ho lídr Bundesligy

Ještě jako hráč Slavie zažil dvojzápas s Freiburgem, byť ani do jednoho utkání nezasáhl. Pražané v sezoně 1995/96 vyřadili soupeře v bývalém Poháru UEFA. Nyní Luboš Kozel povede v roli hlavního trenéra proti německému týmu Jablonec, ovšem soupeř je aktuálně na úplně jiném levelu než tehdy.
„Tenkrát byl Freiburg v Bundeslize spíš dole v tabulce, v Německu nepatřil mezi nejlepší týmy, ale tentokrát patří. Není to sice takové jméno jako Bayern nebo Dortmund, ale rozhodně se s nimi teď může rovnat,“ tvrdí Kozel.
Freiburg totiž zažívá snové období. V minulé sezoně oslavil největší úspěch ve své historii, když se díky předchozí skvělé páté příčce v domácí soutěži dostal do Evropské ligy a v ní se probil do finále.
Ve skupinové fázi tehdy získal výtečných 17 bodů, následně vyřadil Genk, Vigo i Bragu a ztroskotal až v boji o trofej anglické Aston Ville, které podlehl v istanbulském finále 0:3. I při parádní, ale těžké evropské jízdě dosáhl v německé lize na sedmou pozici, zajistil si účast v letošní kvalifikaci Konferenční ligy a přes skotský Motherwell postoupil do ligové fáze.
Navíc Freiburg předvádí famózní vstup do nové sezony Bundesligy. Zatím v ní ztratil body jen jednou, po remíze 2:2 ve Frankfurtu. Po dlouhé reprezentační pauze dokázal i v oslabení doma porazit Schalke 2:1, což ho katapultovalo na senzační první místo tabulky.
„Proti týmu, který vede německou ligu, si budeme muset dávat pozor na všechno. Ať jde o rychlost ofenzivních hráčů, přechod do útoku, presink, represink. Freiburg neustále dostává soupeře pod tlak a z jeho chyb dokáže těžit. Má hodně vysokých hráčů, kteří jsou výborní ve hře ve vzduchu, a dává hodně gólů ze standardek. Je to prostě komplexní tým s vysokou kvalitou ve všech aspektech hry,“ popsal současný Freiburg jablonecký kouč Kozel.
„Samozřejmě ale věříme, že i nějaké jeho slabiny najdeme. Cesta k možnému úspěchu povede přes to, že budeme muset dobře bránit. To je základní předpoklad, který ale nemusí stačit. Bude to i o tom, jak budeme schopní hrát na míči, abychom ho po jeho zisku nějakou dobu udrželi a soupeře také dostali do stavu, že bude muset do obranného bloku,“ doplnil trenér Severočechů.
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Ve čtvrtečním duelu se ovšem Jablonec musí obejít bez útočníka Jawa, který ve většině dosavadních zápasů nastupoval v základní sestavě a byť mu to v letošní sezoně zatím moc nestřílí, ve hře býval pro tým velice platný.
„V minulém utkání v Brně si bohužel zlomil ruku. Věřím, že jeho absence snad tolik znát nebude, ale je pravda, že ty nejtěžší zápasy jsme hráli s ním v sestavě. Třeba v Glasgow proti Rangers podal velmi dobrý výkon a týmu hodně pomohl. Musíme si poradit bez něj, varianty máme, proto jsme chtěli mít široký kádr. Na jeho absenci se určitě vymlouvat nebudeme,“ podotkl Kozel.
Odpočinutý Sláma věří v malý zázrak
Obránce Jiří Sláma je už po náročném reprezentačním srazu plně připravený pomoci svému Jablonci v úvodním utkání Konferenční ligy na hřišti favorizovaného německého Freiburgu. Sedmadvacetiletý levý bek totiž po návratu z národního týmu dostal v klubu třídenní volno a nebyl v nominaci pro sobotní prvoligový duel v Brně proti Zbrojovce.
Sláma byl dodatečně nominován na úvodní čtyři zápasy elitní skupiny Ligy národů a pod novým španělským trenérem české reprezentace Santim Deniou překvapivě nastoupil ve všech utkáních v základní sestavě. Ve Španělsku proti úřadujícím mistrům světa dokonce skóroval.
„Dostal jsem pak tři dny volna, trochu jsem si odpočinul a nabral síly. Bylo to náročné, během jedenácti dnů jsem odehrál čtyři zápasy. Z toho by byli unavení všichni, i v hlavě. Pořád se chystat na další tým, jeden lepší než druhý,“ popsal Sláma.
Bývalý hráč Olomouce nebo Pardubic nastoupil proti Španělsku, Chorvatsku a dvakrát s Anglií. „Užívám si to, ale nechci létat někde na obláčku. Jsem rád, že jsem dostal příležitost, ale teď už se zase soustředím jenom na Jablonec,“ ujistil.
Na stadionu posledních finalistů Evropské ligy budou ve čtvrtek Severočeši jasným outsiderem, ale Sláma přesto věří, že se mu se spoluhráči podaří lídra německé ligy zaskočit.
„I když to bude ve Freiburgu těžký zápas, tak se pokusíme o nějaký malý zázrak. Podle videa je to výborný tým, skvělý v presinku. Vůbec není překvapení, že vede německou ligu, doma ještě bude mít podporu fanoušků. Ale to neznamená, že jsme předem poražení,“ dodal odhodlaně Sláma.