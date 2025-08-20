Malmö FF má v historii švédské ligy nejvíce mistrovských titulů (24), stejně tak i nejvíce prvenství ve švédském poháru (16). Jako jediné švédské mužstvo hrálo Malmö finále Poháru mistrů evropských zemí (obdoby dnešní Ligy mistrů), vede i historickou tabulku švédské ligy. I tak by Olomouc mohla mít šanci.
„Sigma rozhodně má naději, protože naráží na Malmö ve správný čas. Malmö je poněkud zdrcené po prohře 0:5 s Kodaní ve třetím předkole Ligy mistrů. Kodaň je velký rival, hráči Malmö kousali prohru těžce. Osobně bych to nazval jednou z nejhorších porážek v historii klubu,“ analyzuje pro iDNES.cz švédský sportovní novinář Fredrik Lindstrand ze serveru sydsvenskan.se.
Hvězdy soupeře
O koho se bude opírat Malmö proti Sigmě?
Taha Ali, záložník, 27 let „Je to kouzelník v záloze. Dělá věci, které nečekáte. Je to nejzábavnější hráč ve Švédsku. Dost možná za celou dobu. Minimálně je to nejzábavnější hráč, kterého jsem ve Švédsku já osobně viděl hrát. Dokáže vytvořit šanci z ničeho,“ uvedl švédský sportovní novinář Fredrik Lindstrand.
Sead Hakšabanovič, útočník, 26 „Určitě od něj hrozí ofenzivní nebezpečí, ale zatím u něj převládá zklamání. Malmö jej koupilo minulé léto, ale jeho forma není bůhvíjaká. Za 17 zápasů stihnul jen tři góly,“ popsal Lindstrand.
Pontus Jansson, obránce, 34 „Jansson je stálicí. Pevný jako skála. V obraně Malmö je určitě nejvýraznější osobou,“ míní Lindstrand.
Ačkoliv v prvním zápase uhrálo Malmö na domácím stánku Eleda Stadion, který pojme přes 22 000 diváků, remízu 0:0, v dánské odvetě schytalo pořádný výprask. Tomu přímo na místě přihlížel i trenér olomoucké Sigmy Tomáš Janotka.
„Viděl jsem obrovskou kvalitu. Byl jsem na obou utkáních, v Malmö byla neskutečná bouřlivá atmosféra. Tým hraje kombinačním stylem a klidně budu za hlupáka, když řeknu, že druhý zápas, který Kodaň ovládla 5:0, byl vyrovnaný. Jen se ukázala individuální kvalita Kodaně. Malmö je ale neskutečně silný tým,“ upozornil trenér Hanáků.
Expert Lindstrand nabízí odlišný pohled: „Kodaň ve Švédsku hrála to, co potřebovala. Chtěli si odvést dobrý výsledek, protože si hodně věřili na domácí odvetu. To se potvrdilo. Kodaň má lepší tým, který je dlouho pospolu. Hráči Kodaně mají lepší sportovní formu, byli lépe mentálně připravení. Možná očekávali vyrovnanější zápas, ale byli lepší v každém aspektu.“
I trenér Janotka bezprostředně po losu říkal, že v případě souboje s Malmö cítí větší schůdnost postupu. Stále ale bude švédský celek považovaný za favorita dvojzápasu. Statistické modely dávají Olomouci třicetiprocentní šanci na postup.
„I kdyby to bylo třeba jen deset procent, tak naděje pořád existuje. Je to pro nás privilegium vůbec být v této vybrané společnosti. Popereme se tedy o dobrý výsledek u soupeře, abychom poté mohli uspět v domácím prostředí. Věřím, že přilákáme davy fanoušků, kteří nás poté doženou k úspěchu. Je to ale mistr Švédska, má obrovskou sílu a spadl z Ligy mistrů, takto musíme jejich kvalitu vnímat,“ podotkl Janotka.
Soupeř hledá formu, hráči nebyli spokojeni
Sigmě by nicméně mohlo nahrát momentální rozpoložení soupeře. „Hodně lidí z klubu bylo po debaklu s Kodaní naštvaných. Hlavně hráči. Nebyli spokojení s tím, jak hráli. Neřekli to sice nahlas, ale nebyli spokojeni ani s taktikou. V uplynulých dnech se hodně mluvilo o vyhození trenéra i sportovního ředitele. Fanoušci byli fakt naštvaní,“ přiblížil situaci v klubu Lindstrand.
„V Malmö teď nemají nejlepší sebevědomí, takže bych řekl, že je to ideální čas na to, na ně narazit. Ale pořád cítím, že se Malmö považuje za favority dvojzápasu. Stejně tak je za favority považuje asi každý z místní veřejnosti,“ poznamenal novinář. V aktuální sezoně, která se ve Švédsku hraje systémem jaro-podzim, zbývá do konce odehrát deset zápasů. A Malmö na vedoucí Mjallby ztrácí jedenáct bodů. I to svědčí o tom, že forma Švédů není úplně ideální.
„Malmö chce hrát kombinačním stylem, se spoustou přihrávek. Chtějí se prezentovat vysokým presinkem, snaží se o získání balonu co nejdříve po ztrátě míče. Chtějí diktovat hru. Problém téhle sezony je, že se jim to nedaří. Loni se v Evropě tímhle zamýšleným stylem neprosadili, takže se teď snaží omezit risk a hrát víc přímočaře. Ale přijde mi, jako by se trochu ztratili v procesu. Tahle sezona není dobrá,“ vypozoroval Lindstrand.
Podle něj má letos Malmö problém s týmy, které se typologicky podobají Sigmě – jsou aktivní, běhavé, presující a nechutné. Sigma o víkendu v české lize zdolala 1:0 Zlín. „Nechtěli jsme ukázat úplně vše. Takže pro švédské skauty musím říct, že naši kluci to zvládli skvěle, hráli tak na sedmdesát procent a až to tam ve čtvrtek rozbalíme naplno, tak ti budou čumět!“ zasmál se Janotka.
Nepodařilo se nahradit lídra
Trenér Olomouce může čerpat i z uplynulé sezony. V kvalifikaci Ligy mistrů Malmö ztroskotalo na hrálo de facto bez útočníka,“ zdůraznil Lindstrand.
Ať už čtvrteční zápas dopadne jakkoliv, před odvetou, která se hraje příští čtvrtek od 19 hodin na Andrově stadionu, Sigmu čeká víkendový zápas v české lize. Na rozdíl od Baníku či Plzně totiž Olomoučané o odložení konfrontace s Hradcem Králové žádat nebudou.
Výjezd do Malmö
Sigmu podpoří asi 200 fans, chystá se průvod
Fanoušky fotbalové Sigmy čeká první evropský výjezd od roku 2018, kdy sigmáci bojovali v předkolech Evropské ligy (EL). Stejné situaci čelí i teď. Už ve čtvrtek odehrají úvodní zápas čtvrtého předkola EL se švédským Malmö. Zápas na Eleda Stadion začíná v 19.00, Olomouc bude v sektoru 17 podporovat cca 200 fanoušků. Sektor pro hostující fanoušky má 650 míst. Fanouškovská skupina Ultras Olomouc vypravila do Švédska dva autobusy, další fandové se přepravují letecky. Fanoušci Sigmy budou ve Švédsku organizovat také společný pochod ke stadionu. Ten začne v 17.00 na náměstí Lilla Torg. Náměstí se nachází nedaleko vlakové stanice Malmö C. Cesta na Eleda Stadion potrvá zhruba 40 minut.
„Můžeme být v tomto transparentní. Nic odkládat nebudeme. Nemáme důvod, máme obrovské množství zdravých hráčů, kteří si pražské Spartě a muselo se smířit s Evropskou ligou, kde ve skupině mimo jiné narazilo i na Slavii.
„Na rozdíl od zápasu se Sigmou, Malmö se proti Spartě nepovažovalo za favorita, protože na sebe oba týmy narazily už na předsezonním soustředění ve Španělsku. Tam Malmö zjistilo, že Sparta má velkou kvalitu, což se ukázalo i ve vzájemných zápasech, které byly jednoznačné. Sparta byla fakt lepší, myslím, že i v Malmö čekali vyrovnanější zápasy,“ zavzpomínal švédský expert Lindstrand.
„Od té doby se tým Malmö příliš nezměnil. Problém je, že krátce před zápasem se Spartou prodalo Malmö nejlepšího hráče Sebastiana Nanasiho a dodneška jej nedovedlo nahradit. Od té doby družstvo tápe a Nanasiho čísla a produktivitu nikdo nenahradil,“ řekl Lindstrand.
Letos tým rozvázal kontrakt s útočníkem Isaacem Kiesem, jenž v uplynulé sezoně švédské Allsvenskan nastřílel ve 26 zápasech 15 gólů. Další útočná hrozba Erik Botheim se léčí po zlomenině nohy.
„V ofenzivě má Malmö problém. O víkendu sice vyhrálo 4:0, ale zaslouží hrát. Hradec se může v klidu připravovat,“ potvrdil Janotka.
„Vypadá to, že bude hezká atmosféra. Nás nečeká nic jednoduchého. Naše výhoda je, že hrajeme první zápas v Malmö. Uděláme vše pro to, abychom si přivezli co nejlepší výsledek. Věřím, že pak lidi přijdou na Andrův stadion a podpoří nás v tom, abychom hráli to, co si tu všichni přejí – Evropskou ligu,“ zavelel útočník Sigmy Daniel Vašulín.