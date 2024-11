Táta byl pan Neverkusen, junior rozsvítil Frankfurt. Koho to vlastně Slavia potká?

Nejspíš si na něj vzpomínáte.

Šedivý rapl, který se během nejslavnějšího angažmá v Leverkusenu stal nechtěným strůjcem posměšné přezdívky Neverkusen, protože s týmem vždycky skončil těsně pod vrcholem. Zblízka ho během let poznali krajánci Jarolím, Ujfaluši, Fukal i Šimák a v roce 2008 byl v Česku dokonce kandidátem na reprezentačního kouče po Karlu Brücknerovi.

„Dvakrát jsem se potkal s místopředsedou Košťálem, ale cítil jsem, že o cizince ve skutečnosti nestojíte,“ vykládal tenkrát Klaus Toppmöller.

Dnes je mu třiasedmdesát a dávno si užívá v důchodu. Nicméně slavné příjmení je díky juniorovi Dinovi v bundeslize opět v kurzu.

„Občas nechápu, že je vůbec můj syn,“ smál se před časem Klaus. „Byl jsem zvyklý slavit s hráči góly přímo na trávníku. Nedalo mi to. Přitom on působí na střídačce hrozně klidně, navíc je skromný. To musí mít určitě po své matce,“ povídal s nadsázkou.

V aktuální sezoně je z Dina Toppmöllera jeden z nejobletovanějších trenérů v celém Německu.

Frankfurt – Slavia ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

S nejmladším kádrem v soutěži (průměr 24,79) je po devíti kolech s Frankfurtem třetí za Bayernem a Lipskem, o víkendu jeho tým sedmi góly zničil nebohou Bochum a čtyřiatřicetiletý kouč si pak před novináři liboval: „Jsem šťastný, že teď můžeme dva dny vydechnout, pokochat se pohledem na tabulku a od úterka se znovu pustit do práce. Čeká nás Slavia.“

Ta do Německa ke čtvrtému duelu v Evropské lize cestuje v úterý večer. V padesátitisícovém Deutsche Bank Parku se hraje ve čtvrtek od 18:45 a Frankfurt bude v domácím prostředí favoritem, byť právě tady v září ztratil výborně rozjetý duel s Plzní (3:3).

„Extrémně hořký výsledek,“ kroutil hlavou Toppmöller. „Takhle promarnit dvoubrankový náskok? Groteskní,“ zlobil se kvůli úsměvným minelám v obraně.

Nečekaná ztráta však Eintracht nepřibrzdila, v Evropě vyhrál na Besiktasi (3:1) i nad lotyšským RFS (1:0), v bundeslize kromě Bochumi (7:2) porazil Kiel (4:2), remizoval doma s Bayernem (3:3) a na Unionu (1:1) a podlehl pouze na hřišti mistrovského Leverkusenu (1:2).

Z domácího poháru minulý týden vyřadil Mönchengladbach (2:1) a před tradičně bouřlivou kulisou si nyní bude věřit na Slavii.

Specializovaný magazín Kicker v posledních dnech opakovaně vyzdvihuje mladé hvězdy týmu v čele s francouzským útočníkem Ekitikém (22 let), kterého Eintracht před sezonou přivedl za více než 400 milionů korun z Paris St. Germain. Ještě větší respekt budí bilance jeho egyptského parťáka Marmúše (25 let), který dal ve čtrnácti zápasech aktuálního ročníku už dvanáct gólů. Stabilním a hlavně produktivním členem základní sestavy je rovněž dvacetiletý švédský šikula Larsson (20 let), ofenzivní záložník, který loni dorazil z Malmö.

„Paradoxní, že ještě v minulé sezoně řada lidí trenéra Toppmöllera a jeho tým kritizovala,“ připomíná v Kickeru Niko Kovač, sám bývalý kouč Frankfurtu. „Dino však opakovaně dokazuje, že umí zlepšovat hráče, s mladým mužstvem při své premiérové sezoně uhrál šestou příčku a teď ve stejném trendu pokračuje dál.“

Nejen proto se uvnitř klubu s červenou orlicí ve znaku pomalu začíná hovořit o Lize mistrů, kterou hrál Eintracht v novodobé éře poprvé v sezoně 2022/23 po předchozím triumfu v Evropské lize.

OTEC A SYN. Klaus Toppmöller vedl syna Dina jako trenér v německém Saarbrückenu.

Během hráčské kariéry neoslnil.

V několika klubech si zahrál druhou bundesligu, ale na nejvyšší úroveň se nedostal. V roce 2000 nastoupil v Saarbrückenu do osmnácti zápasů pod vedením otce Klause. Půl roku to zkoušel v Manchesteru City, který zrovna padal do druhé ligy. A z Německa si pak odskočil ještě do lucemburského týmu F91 Dudelange, kde na sebe později poprvé upozornil i jako trenér.

Mezi lety 2016 a 2019 získal tři lucemburské tituly (čímž překonal otce, který nikdy trofej nezískal) a poprvé v historii místní klub dovedl do některého z evropských pohárů.

I proto si jej vyhlédl skoro o sedm let mladší Julian Nagelsmann, jemuž pak Dino Toppmöller tři roky asistoval v Lipsku a v Bayernu. K německé reprezentaci už ale společně neputovali, protože k Toppmöllerovi přilétla první velká trenérská nabídka z bundesligy.

A bylo to z klubu, který mezi lety 1994 a 1995 krátce vedl i jeho otec. Kam další z rodiny Toppmöllerů ještě Frankfurt posune?