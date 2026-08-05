„Vzhledem k našemu výkonu jsme si nic lepšího nezasloužili,“ řekl anglický záložník Lyonu Tyler Morton. „Jeho hodnocení je osvěžujícím způsobem upřímné, jasné a srozumitelné. Lyon skutečně zaslouženě prohrál 1:2,“ souhlasil s ním deník Le Monde.
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Le Parisien upozorňuje, že si Olympique výrazně zkomplikoval situaci. „Svěřenci Paula Fonsecy předvedli znepokojivý výkon. Že se schyluje k problému, bylo patrné hned od úvodních minut. Sparta Praha, hnaná bouřlivým publikem, okamžitě nasadila tempo, kterému hráči Lyonu po celý zápas jen těžko stačili.“
Hosté v prvním poločase téměř vůbec nehrozili, přesto šli do kabin s vedením 1:0 po nešťastném vlastním gólu Martina Suchomela. „Byla to šťastná náhoda, která přišla jako z čistého nebe, avšak ani ta nedokázala zakrýt herní trápení Lyonu,“ prohlásil Le Parisien.
Sparta obrátila skóre mezi 63. až 69. minutou, kdy se trefili Matěj Ryneš a po jeho centru John Mercado. Mezitím kapitán Lyonu Corentin Tolisso zahodil penaltu. „Tolisso selhal. Byla to promarněná příležitost, která dokonale vystihla večer, kdy se Lyonu nedařilo vůbec nic. Krátce po odehrání hodiny se během několika minut sesypal,“ pokračoval deník vydávaný od roku 1944.
Kritika se nevyhnula ani trenérovi Lyonu. „Tým Paula Fonseky – jehož taktická rozhodnutí nepřinesla žádné pozitivní výsledky – se nakazil trenérovým strachem z porážky a v úterý v Praze zaslouženě prohrál, přestože měl obrovské štěstí, že o poločase vedl. Bez změn se Liga mistrů jeví jako velmi vzdálená vyhlídka,“ napsal L’Équipe.
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Známému deníku se zaměřením na sport se nezamlouval projev Olympique. „Stálo značné úsilí vůbec si uvědomit, že hráči Lyonu hrají zápas klíčový pro jejich budoucnost v evropských pohárech; působili totiž tak odevzdaně – až bázlivě – proti Spartě, která přitom byla zcela v jejich silách. Domácí museli být nutně udiveni, když viděli, jak tato skupina hráčů vyběhla na trávník a bezcílně pobíhala sem a tam, působila ztraceně, dezorientovaně a naprosto bezradně.“
Odveta ve třetím největším městě Francie se hraje příští úterý. „Klub Michele Kangové bude muset příští středu na Groupama Stadium ukázat zcela jinou tvář, pokud se chce vyhnout předčasnému konci svého evropského snu,“ mínil Le Parisien. „Pokud chce OL postoupit, musí po debaklu v Praze změnit vše,“ přidal se L’Équipe.