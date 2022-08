Češi se v národním koeficientu vyšvihli, blíží se přímý postup do Ligy mistrů

Plzeň v Lize mistrů, Slavia a Slovácko v základní skupině Konferenční ligy.

Podařená kvalifikace o postup do evropských pohárů posunula národní koeficient už na třináctou příčku.

Přitom zásadní pro nasazování do pohárových soutěží je být do patnáctého místa - to je pět klubů na scéně. České kluby si tak vytvořily solidní základ.

Nejvíce body přispěla Viktoria Plzeň - pět výher a remíza v kvalifikaci o Champions League. K tomu za postup do základní skupiny Ligy mistrů je výrazný bonus v podobě čtyř bodů. Celkem to dělá devět a půl bodu - Viktoria se tak stala vůbec nejúspěšnějším klubem z celé letošní kvalifikace.

Žebříček národních koeficientů UEFA pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2024/25, klíčová je TOP 15 12. Norsko - 26,750

(ve hře zůstávají Molde a Bodö/Glimt) 13. Česko - 26,550

(ve hře zůstávají Plzeň, Slavia a Slovácko) 14. Švýcarsko - 26,425

(ve hře zůstávají Curych a Basilej) 15. Rusko - 26,215

(bez zástupce) 16. Ukrajina - 25,700

(ve hře zůstávají Šachtar Doněck, Dynamo Kyjev, Dnipro-1) 17. Řecko - 24,725

(ve hře zůstává Olympiakos) 18. Chorvatsko - 24,650

(ve hře zůstává Dinamo Záhřeb) 19. Dánsko - 24,625

(ve hře zůstávají Kodaň, Midtjylland a Silkeborg) 20. Izrael - 23

(ve hře zůstávají Maccabi Haifa a Hapoel Beer Ševa)

Slavia přihodila čtyři vítězství a remízu, Slovácko dvě vítězství a remízu. Sparta, která jako jediná z českých zástupců vypadla, dodala jen jednu remízu.

Česko vstupovalo do pohárové sezony kvůli poklesu v žebříčku poprvé od ročníku 2014/2015 jen se čtyřmi zástupci a o Ligu mistrů hrála pouze Plzeň.

Ale během kvalifikace se dokázalo dostat před čtrnácté Švýcarsko, patnácté Rusko a šestnáctou Ukrajinu. Ruská mužstva v této sezoně pohárů kvůli válce na Ukrajině nestartují. Aby český fotbal ztratil postavení v elitní patnáctce, musely by ho během letošní sezony předstihnout tři země.

Výdělky českých klubů Liga mistrů

Plzeň

účast v Lize mistrů: 15,64 milionu eur (391 milionů korun)

podíl na desetiletém koeficientu: 3,411 milionu eur (85 milionů korun) - Plzeň je třicátá v pořadí z dvaatřiceti účastníků Konferenční liga

Slavia

účast v Konferenční lize: 2,94 milionu eur (73,5 milionu korun)

podíl na desetiletém koeficientu: 1,157 milionu eur (29 milionů korun) - Slavia je sedmá z dvaatřiceti účastníků, před ní jsou Basilej, Celtic, Anderlecht, Alkmaar, Fiorentina a Gent. Slovácko

účast v Konferenční lize: 2,94 milionu eur (73,5 milionu korun)

podíl na desetiletém koeficientu: 400 500 eur (10 milionů korun) - Slovácko je na 24. pozici z dvaatřiceti účastníků

Na šestnáctou Ukrajinu, které zbyly ve hře rovněž tři celky, mají tuzemské kluby náskok 0,85 bodu. Počet bodů do národního koeficientu se počítá ziskem na hřišti a dělí se počtem účastníků.

V předkolech se za výhru uděluje jeden bod a za remízu půl bodu, v hlavní fázi pak za vítězství dva body a za nerozhodný výsledek jeden.

V praxi to znamená, že aby Ukrajina smazala ztrátu 0,85 bodu, musela by na hřišti uhrát přibližně o dvě výhry a remízu víc než české kluby. Obě země mají v základních skupinách tři týmy, navíc Češi zisk dělí čtyřmi, kdežto Ukrajinci pěti. Za výhru Češi připíší do koeficientu 0,5 bodu, kdežto Ukrajinci 0,4 bodu.

Česko může myslet i na dvanáctou příčku, na kterém aktuálně figurují Norové. Před tuzemskými kluby drží nepatrný náskok 0,2 bodu, navíc mají ve hře jen Bodö/Glimt v Evropské lize a Molde v Konferenční lize.

Dvanáctá pozice při příznivé shodě okolností může pro šampiona zaručovat přímé místo ve skupině Ligy mistrů, UEFA však zatím nasazení pro sezonu 2024/2025 neoznámila.

Pro příští ročník Češi figurují na šestnáctém místě, což znamená, že do kvalifikace o Ligu mistrů půjde jen šampion jako letos.

A pokud UEFA zase vyloučí z mezinárodních soutěží ruské kluby, vítěz domácího poháru se dostane do kvalifikace o Evropskou ligu a zbylé dva týmy budou v Konferenční lize.