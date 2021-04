Hazard proti kamarádům z Chelsea. Bylo fajn vidět staré tváře, řekl

„Mám v Chelsea spoustu kamarádů, ale teď jsem hráčem Realu, takže chci vyhrát. Nezáleží jestli proti Chelsea nebo někomu jinému. Ale bylo fajn vidět staré tváře,“ povídal po zápase.

Za Chelsea odehrál 352 utkání a vstřelil 110 gólů, k tomu zapsal ještě 92 asistencí. Dvakrát vyhrál Premier League, jednou FA Cup a jednou anglický ligový pohár. Byl také u dvou triumfů v Evropské lize. Díky vynikajícímu driblinku patřil k nejvýraznějším hráčům a spousta fanoušků londýnského klubu na něj už teď pohlíží jako na legendu.



Po vysněném přesunu do Madridu, kam se o rok dřív z Chelsea přestěhoval i jeho kamarád z belgické reprezentace, gólman Thibaut Courtois, se jeho kariéra zasekla.

I kvůli pohodářství a nevůli tvrdě pracovat se začal potýkat s vleklými zraněními a nadváhou. Bývalý hráč Chelsea John Obi-Mikel ho v rozhovoru pro televizi beIN SPORTS „nejlínějším fotbalistou, s jakým kdy hrál“. „Občas jen postával a čekal, až ostatní docvičí. Ale každou neděli pak byl mužem zápasu,“ dodal Mikel.

Za necelé dva roky v Realu zasáhl Hazard jen do 38 utkání, v nichž dal čtyři góly. Do sbírky trofejí ale přidal tituly ze španělské ligy a superpoháru. Do semifinále proti Ligy mistrů Chelsea naskočil z lavičky, protože se vrací po dalším zranění.

„Snažím se jít krůček po krůčku. Samozřejmě, že chci být na hřišti, hrát. Proti Betisu jsem nastoupil na čtvrt hodiny, teď o něco déle. Do konce sezony máme ještě nějaké zápasy. Chci na ně být připravený,“ řekl Hazard. „Kondice je lepší, tělo lépe drží. Jsem šťastný, že zase můžu hrát.“



V čase stráveném na hřšiti se s balonem příliš nepotkal, přesto pár záblesků svého fotbalového umění ukázal. Ve druhém poločase se toho v Madridu ale obecně moc nedělo, výsledek 1:1 vydržel až do konce.

„Mohlo to být lepší, ale i horší. Ještě před sebou máme odvetu, tak ji zkusíme vyhrát,“ pravil po zápase.

O budoucím finalistovi se rozhnodne příští týden ve středu. Eden Hazard se vrací na Stamford Bridge. Pomůže Realu k postupu na hřišti, kde mu to šlo nejlépe?