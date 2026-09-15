Mladá Boleslav s přehledem zvládla i druhý zápas tohoto ročníku MOL Cupu, v předchozím kole zvítězila v Praze nad Meteorem 4:0. Pátý tým prvoligové tabulky v Třinci od úvodu dominoval a převahu zužitkoval v 27. minutě, kdy Buryán obstřelil brankáře.
Domácí Dedič pak trefil jen břevno a hosté ještě do pauzy zvýšili. Ve 40. minutě prostřelil gólmana bek Matoušek. Čtrnáctý celek druhé ligy hned po změně stran nevyužil velkou šanci na snížení a zápas už zdramatizovat nedokázal. V 76. minutě naopak hlavou přidal svůj druhý gól Buryán. Středočeský celek si částečně spravil náladu po víkendové porážce 0:3 v Liberci, která byla jeho úvodní v sezoně.
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Hlavní část programu 3. kola se odehraje ve středu. Už v minulém týdnu jako první z ligových týmů vypadla z poháru Olomouc, která po penaltovém rozstřelu neuspěla v Prostějově. Sparta naopak postoupila po vítězství 5:0 přes Žižkov. Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná, Slezané překvapivě podlehli na pokutové kopy Kozlovicím ze čtvrté ligy.
27. Buryán
40. Matoušek
76. Buryán
Adamuška – Vlachovský, Samiec, Dadak, Bolf (46. Šehič) – Zinhasovič, Obuch (56. Agbo) – Nguyen (74. Omasta), Machuča, Černý (74. Cienciala) – Dedič (C) (46. Abdoulkarim).
Vorel – Matoušek, Králik (C), Karafiát, Zachoval (77. Hybš) – Zíka (80. Grygar), Pech (60. Špatenka) – Havran (60. Šubert), Langhamer, Kolářík – Buryán (77. Letenay).
Mrózek – Helebrand.
Floder – Harušťák, Donát, Solomon, Klíma.
21. Obuch, 34. Vlachovský
Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník
Počet diváků: 842