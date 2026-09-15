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Mladá Boleslav ve 3. kole MOL Cupu porazila Třinec 3:0. Dvě branky dal Buryán

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  18:27

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si semifinále MOL Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 3. kole domácího poháru MOL Cupu zvítězili na stadionu druholigového Třince hladce 3:0. Dvě branky favorita z nejvyšší soutěže dal Jan Buryán, jednou skóroval Filip Matoušek.

Mladá Boleslav s přehledem zvládla i druhý zápas tohoto ročníku MOL Cupu, v předchozím kole zvítězila v Praze nad Meteorem 4:0. Pátý tým prvoligové tabulky v Třinci od úvodu dominoval a převahu zužitkoval v 27. minutě, kdy Buryán obstřelil brankáře.

Domácí Dedič pak trefil jen břevno a hosté ještě do pauzy zvýšili. Ve 40. minutě prostřelil gólmana bek Matoušek. Čtrnáctý celek druhé ligy hned po změně stran nevyužil velkou šanci na snížení a zápas už zdramatizovat nedokázal. V 76. minutě naopak hlavou přidal svůj druhý gól Buryán. Středočeský celek si částečně spravil náladu po víkendové porážce 0:3 v Liberci, která byla jeho úvodní v sezoně.

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Hlavní část programu 3. kola se odehraje ve středu. Už v minulém týdnu jako první z ligových týmů vypadla z poháru Olomouc, která po penaltovém rozstřelu neuspěla v Prostějově. Sparta naopak postoupila po vítězství 5:0 přes Žižkov. Se soutěží se již rozloučil obhájce trofeje Karviná, Slezané překvapivě podlehli na pokutové kopy Kozlovicím ze čtvrté ligy.

MOL Cup
3. kolo 15. 9. 2026 16:30
FK Třinec FK Třinec : FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
27. Buryán
40. Matoušek
76. Buryán
Sestavy:
Adamuška – Vlachovský, Samiec, Dadak, Bolf (46. Šehič) – Zinhasovič, Obuch (56. Agbo) – Nguyen (74. Omasta), Machuča, Černý (74. Cienciala) – Dedič (C) (46. Abdoulkarim).
Sestavy:
Vorel – Matoušek, Králik (C), Karafiát, Zachoval (77. Hybš) – Zíka (80. Grygar), Pech (60. Špatenka) – Havran (60. Šubert), Langhamer, Kolářík – Buryán (77. Letenay).
Náhradníci:
Mrózek – Helebrand.
Náhradníci:
Floder – Harušťák, Donát, Solomon, Klíma.
Žluté karty:
21. Obuch, 34. Vlachovský
Žluté karty:

Rozhodčí: Volek – Paták, Šimoník

Počet diváků: 842

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  • 2.28
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  • 7.72
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16. 9. 16:00
  • 19.00
  • 10.90
  • 1.07
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16. 9. 16:00
  • 3.85
  • 3.82
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Příbram vs. Hradec KrálovéFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Příbram vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
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