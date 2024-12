Je zpátky s novým názvem i formátem. Má ale fotbalová Superliga vůbec šanci?

Na první pohled se zdá, že mají jen minimální šanci na úspěch.

UEFA považuje nápad madridské společnosti A22 Sports, která za novou podobou fotbalové Superligy stojí, za „naprostý nesmysl“. Novináři britského deníku The Times pod podmínkou anonymity hovořili s vrcholnými představiteli evropského fotbalu, kteří poslední nápad a plány svých oponentů považují za „vybájenou vánoční pohádku.“

Ale co když ne?

Hodně se změnilo od dubna 2021, kdy se Superliga de facto přes noc zrodila. Podobně rychle jí odmítli fanoušci, hráči i kluby, téměř celá fotbalová veřejnost.

UEFA i FIFA hrozily obřími sankcemi těm, kdo se k novému projektu připojí. Dráždilo, že mělo jít o uzavřený klub mocných a bohatých bez jakýchkoli sportovních kvalifikačních kritérií.

To už ovšem dnes neplatí.

Impulzem pro kompletní restart Superligy bylo loňské rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. UEFA i FIFA podle něj bránily vzniku soutěže zcela nezákonně a zneužily svého dominantního postavení.

Ještě ten samý den dostal fanoušky kritizovaný projekt nové kontury a téměř přesně po roce je tady další seznam úprav a návrhů. Už s konkrétním vyzněním i přesvědčením, že vzhledem k verdiktu z Bruselu zmizí spoustu překážek.

Myslíte, že fotbalová superliga vznikne? celkem hlasů: 111 Ano 31 %(34 hlasů) Ne 41 %(46 hlasů) Nevím 5 %(5 hlasů) Je mi to jedno 23 %(26 hlasů)

„Po debatách s různými stranami jsme odhalili celou řadu naléhavých problémů, kterým náš sport čelí,“ tvrdí Bernd Reichart, výkonný ředitel zakládající společnosti A22 Sports. „Vidíme rostoucí náklady předplatného pro fanoušky, přetěžování hráčů, nedostatečné investice do ženského fotbalu a nespokojenost s formátem a celkovým řízením současných pohárových soutěží. Náš návrh se právě s těmito výzvami potýká.“

Ale jak?

A co to znamená pro fotbal?

Bernd Reichart, šéf společnosti A22, která stojí za projektem fotbalové Superligy, s prezidenty Realu Madrid a Barcelony. Vlevo je Florentino Pérez, vpravo Joan Laporta.

Zaprvé: Superliga se přejmenovala na Unify League, což je název streamovací platformy, která by soutěž měla zdarma vysílat.

Zadruhé: hrát by mělo 96 klubů ve čtyřech ligách, které nesou pracovní název Star, Gold, Blue a Unify. Ve skupinách po osmi se bude hrát doma a venku, nejlepší se dostanou do následného play off. Počítá se také s ženskou verzí.

Unify League nemá narušit domácí soutěže, ale měla by být protiváhou k těm evropským pohárovým. Ty se od léta pod hlavičkou UEFA hrají v tzv. ligovém modelu, jenž nahradil původní skupinový formát. Společnost A22 je přesvědčená, že tahle změna celé řadě klubů nevoní, a proto přináší alternativu.

„O zapojení mluvíme s dostatečným počtem týmů, abychom spustili to, co navrhujeme,“ uvedl začátkem týdne na tiskové konferenci Reichart. „Nepovažujeme za nutné, aby nás kluby podpořily veřejně. Debaty probíhají interně,“ reagoval šéf připravované soutěže na to, kdo a jestli vůbec se k němu připojí.

V dubnu 2021 ohlásilo vstup do dvacetičlenné Superligy, která měla mít v první fázi patnáct stálých účastníků, následujících dvanáct klubů: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Inter, AC Milán a Juventus.

Projekt se zhroutil během necelých dvou dnů, kluby se začaly omlouvat nechápajícím fanouškům a rychle vycouvaly. Jen Real Madrid, Barcelona a Juventus trvaly na svém.

Co bude dál?

„V příští sezoně 2025/26 pravděpodobně začít nestihneme, i když bych to nechtěl vyloučit,“ zmiňuje Reichart. Vzhledem k tomu, že bílých míst a neznámých je v jeho projektu pořád spoustu, je těžko představitelný i start za dva nebo za tři roky.

Podle serveru The Athletic panují nejasnosti například okolo financování. Právě peníze přitom měly být hlavním lákadlem pro giganty ve zmiňovaném roce 2021.

Organizátoři měli ve spolupráci s americkou bankou JPMorgan připravený fond ve výši 3,5 miliardy eur (90,7 miliardy korun), výrazné finanční injekce by účastnickým klubům sloužily na investice do infrastruktury a na záplaty ztrát po pandemii covidu-19.

Příjmy pro velké evropské kluby měly být násobně vyšší než z Ligy mistrů a dalších soutěžích UEFA. Zakládající členové Superligy slibovali tzv. solidární platby jako kompenzační poplatky pro zbytek fotbalové Evropy.

Florentino Pérez, dlouholetý šéf Realu Madrid a zároveň jeden z duchovních otců fotbalové Superligy tvrdil: „Tohle není jen liga pro bohaté. Naopak jde o soutěž, která má zachránit všechny, protože bez ní fotbal umře.“

Zatím neumřel fotbal ani myšlenka na novou soutěž.

O jejím ekonomické udržitelnosti v navrhované podobě s 96 kluby se však zatím nemluví. I proto se zdá, že by celý projekt dokázal postavit na nohy jen opravdový vánoční zázrak. Nebo vy snad na Superligu, nově zvanou Unify League, věříte?