Fotbalisté Ostravy se v předkole Konferenční ligy utkají s arménským Urartu

Urartu zdolalo Kalev i podruhé díky dvougólovému střelci. Před týdnem se dvakrát prosadil útočník Edgar Movsesjan, dnes skóroval na začátku obou poločasů záložník Mikajel Mirzojan.

Celek z Jerevanu byl založen teprve v roce 1992, v letech 2014 a 2023 se stal mistrem Arménie. V uplynulém ligovém ročníku obsadil čtvrté místo. S českým soupeřem se v soutěžích UEFA dosud nesetkal.

Ve 2. předkole vstoupí do hry i druhý český zástupce v Konferenční lize Mladá Boleslav, která se utká s litevským Transinvestem. Na cestě do hlavní fáze soutěže by Středočeši i Slezané museli přejít přes tři protivníky.