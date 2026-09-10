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ONLINE: Slavia - Lens, tři stopeři, v záloze Kubiak, v útoku Chytil či Ayaosi

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Sledujeme online   19:46

Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávističtí fotbalisté vstupují do nového ročníku Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem je RC Lens. Duel proti francouzskému vicemistru můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský do úvodního utkání nasadil tuto sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Chytil, Šturm.

Ze zdravotních důvodů kouč postrádá opory Holeše s Provodem, dále Mosese, Ouandu, Suleimana, N’Guessana či Ogbua.

Slávisté se v úvodním z osmi kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání.

Domácí jsou podle bookmakerů mírným favoritem.

Soupeř Slavie v datech: Lens hrají rychle a přímočaře. A pozor na Thauvina!

Slávisté se představí v základní části Ligy mistrů počtvrté a poprvé v klubové historii druhý rok po sobě. Coby český šampion znovu nemuseli absolvovat kvalifikaci.

Loni v osmi kolech ligové fáze nedokázali zvítězit a obsadili až 34. místo z 36 účastníků. Do vyřazovacích bojů neprošli ani při předešlých účastech v sezonách 2007/2008 a 2019/2020.

Liga mistrů
1. kolo 10. 9. 2026 21:00
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Racing Lens Racing Lens 0:0 (-:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Como vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.72
  • 4.39
  • 4.55
SK Slavia Praha vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 2.71
  • 3.70
  • 2.58
Manchester United vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.08
  • 14.10
  • 29.20
Bayern Mnichov vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.07
  • 15.80
  • 27.60

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
3. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
4. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
5. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
6. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
7. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
8. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
9. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
10. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
11. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
12. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
13. AS ŘímAS Řím 0 0 0 0 0:0 0
14. Bayern MnichovBayern 0 0 0 0 0:0 0
15. Bodo/GlimtBodo/Glimt 0 0 0 0 0:0 0
16. ComoComo 0 0 0 0 0:0 0
17. PSV EindhovenEindhoven 0 0 0 0 0:0 0
18. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 0 0 0 0 0:0 0
19. Racing LensLens 0 0 0 0 0:0 0
20. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
21. RB LipskoRB Lipsko 0 0 0 0 0:0 0
22. Sabah BakuSabah 0 0 0 0 0:0 0
23. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
24. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
25. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
26. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
27. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
28. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
29. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
30. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
31. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
32. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
33. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
34. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
35. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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