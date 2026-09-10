ONLINE: Slavia - Lens, tři stopeři, v záloze Kubiak, v útoku Chytil či Ayaosi

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský do úvodního utkání nasadil tuto sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Chytil, Šturm.
Ze zdravotních důvodů kouč postrádá opory Holeše s Provodem, dále Mosese, Ouandu, Suleimana, N’Guessana či Ogbua.
Slávisté se v úvodním z osmi kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání.
Domácí jsou podle bookmakerů mírným favoritem.
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Slávisté se představí v základní části Ligy mistrů počtvrté a poprvé v klubové historii druhý rok po sobě. Coby český šampion znovu nemuseli absolvovat kvalifikaci.
Loni v osmi kolech ligové fáze nedokázali zvítězit a obsadili až 34. místo z 36 účastníků. Do vyřazovacích bojů neprošli ani při předešlých účastech v sezonách 2007/2008 a 2019/2020.