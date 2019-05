Zázračný Liverpool. Ohromující, neskutečné, speciální, žasl Klopp

Díky trefám nečekaných hrdinů Origiho a Wijnalduma vyprovodil tým z Anfield Road ambiciózní mužstvo v čele s Lionelem Messim, možná nejlepším fotbalistou planety.

„Bylo to ohromující! Takový mix kvality a srdce jsem ještě nikdy neviděl. Krásná ukázka toho, co je v tomhle sportu možné,“ neskrýval nadšení Klopp, který si v televizním rozhovoru neodpustil v návalu emocí sprosté slovo. „A klidně mi dejte pokutu,“ usmíval se široce.

Do zápasu nemohl nastoupit Mohamed Salah, byl však s mužstvem a na sobě měl tričko s nápisem Never give up. „Nikdy se nevzdávej“. Jak příznačné.

Pro klub, který si prošel hodně nepříjemnými momenty, je to vítané zadostiučinění. Loni po chybách gólmana Lorise Kariuse ztratil finále Ligy mistrů, v anglické lize čeká na titul od sezony 1989/1990. Blízko byl před pěti lety, jenže tenkrát přišlo nešťastné podklouznutí dlouholetého kapitána Stevena Gerrada v zápase s Chelsea, které Liverpool dost možná stálo celkové prvenství. Prostě smolaři.

Teď se může karta totálně obrátit. Vítěznou mentalitu tým má, to už dokázal. „Po zápase jsem viděl brečícího Jamese Milnera a potvrdilo mi to, jak moc pro nás tenhle obrat znamená. Jasně, na světě jsou důležitější věci, ale tahle atmosféra, ty emoce... To je něco opravdu speciálního,“ řekl Klopp.

Najednou je ve finále nejprestižnější klubové soutěže, šanci na titul má i v lize, kde před závěrečným kolem ztrácí bod na Manchester City.

S úspěšnými zvraty má Liverpool určité - pozitivní - zkušenosti. Vzpomeňte na finále Ligy mistrů z roku 2005, jedno z těch vůbec nejpamátnějších. Po poločase prohrával v Istanbulu s AC Milán 0:3, nakonec po penaltovém rozstřelu slavil zisk trofeje.

Že by jistá paralela? Samozřejmě, ale nejdůležitější momenty sezony ještě na Kloppovy svěřence čekají...