Nejlepší poločas v kariéře. Nemám slov, kroutil hlavou Lucas Moura

Jen čtyři fotbalisté dosud dali hattrick v semifinálovém utkání Ligy mistrů. Alessandro Del Piero, Ivica Olič, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Teď k nim patří i Brazilec Lucas Moura.

První poločas Tottenham prohrál 0:2, domácí Ajax byl jednou nohou ve finále.

Jenže stačilo 204 vteřin, aby Moura srovnal a zavelel k senzačnímu obratu.

Třetí gól přidal v šesté minutě nastavení.

„Fotbal nám dopřává chvíle, které bychom si jinak neodkázali ani představit. Musíme si je užít. Podívejte se na mě, je to nejlepší chvíle v mém životě a v celé kariéře!“ lapal po dechu Moura. „Mám ohromnou radost a jsem hrdý na své spoluhráče. Věřili jsme, že to dokážeme, dali jsme do toho všechno.“

„Nezačali jsme dobře, dostali jsme dva góly. O poločase jsme si řekli, že do toho dáme všechno. Mohl to být náš předposlední zápas v sezoně, tak jsme se nemuseli starat o únavu. Když Jan (Vertonghen) trefil břevno, nemyslel jsem, že to bude náš zápas, ale nakonec to zařídil Lucas,“ radoval se po utkání Harry Kane, který kvůli zraněnému kotníku nemohl hrát.

„I bez klíčových hráčů máme velkou kvalitu. V každém zápase musíme bojovat jako v tomhle. Chtěl bych poděkovat svým spoluhráčům, protože to, co prožívám v Tottenhamu, je neuvěřitelné,“ řekl Moura.

„Liverpool dokázal otočit zápas s Barcelonou, my zase s Ajaxem. Teď už se můžeme těšit na finále,“ dodal Kane, který v euforii běhal po trávníku.

Pokud Kane nestihne doléčit poraněný kotník, bude Tottenham spoléhat právě na Lucase Mouru, hrdinu semifinále.