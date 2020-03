Jako Ronaldo a Messi. Slovinský třicátník udivil v Lize mistrů

V součtu obou utkání se Iličič trefil pětkrát a je teprve třetím hráčem, kterému se ve vyřazovací fázi Ligy mistrů takový kousek povedl. Před ním to dokázali jen Lionel Messi (šest branek v dvojzápase s Leverkusenem v sezoně 2011/12) a Cristiano Ronaldo (pět zásahů v duelech s Bayernem v sezoně 2016/17).

Slovinský reprezentant překonal ve věku 32 let a 41 dnů rekord Zlatana Ibrahimovice, v Lize mistrů se stal nejstarším střelcem hattricku na soupeřově hřišti.

„Myslím jen na to, co musím udělat, ne na soupeře. S přibývajícím věkem se zlepšuji. Bavím se a chci se zlepšovat dál,“ řekl po zápase s Valencií.

Mluví za něj i čísla: v roce 2020 dal ve všech soutěžích už čtrnáct branek, víc než kdokoliv z top pěti lig. Za dosavadní sezonu to dělá 21 zásahů ve 29 utkáních.

Do Bergama přišel v létě 2017 z Fiorentiny a jedenácti góly pomohl k sedmému místu. O sezonu později dal branek dvanáct, a tak i díky němu se Bergamo dočkalo historického třetího místa v Serii A. Josip Iličič byl navíc zařazen do sestavy roku společně s kolegou z útoku Duvánem Zapatou.

Letos už má vytáhlý Slovinec v italské lize branek na kontě patnáct. Bergamo je se 70 góly nejlépe střílejícím týmem Serie A.

„Není obvyklé dát tolik gólů. V italské lize i Lize mistrů je to něco speciálního. Vyhráli jsme pět utkání v řadě, účast v Lize mistrů nám pomáhá se zlepšit. Jsme šťastní za to, co jsme dokázali,“ míní kouč Gian Piero Gasperini.

A přidává se i muž zápasu Iličič: „Atalanta už není jen nějaké překvapení. Dokázali jsme skvělé věci a chceme v tom pokračovat, ukázat, že sem patříme.“