Real přišel i o Ligu mistrů. Sezona pro nás skončila, zní z Madridu

Španělský velkoklub prohrál čtvrté domácí utkání za sebou, z čehož dvakrát podlehl Barceloně - nejprve v semifinále Copa del Rey, a poté i v lize, kde Barcelona navýšila svůj náskok na čele před Realem na 12 bodů.

Šance na zisk velké trofeje tak Realu zůstala jen v Lize mistrů, soutěži, kterou tým ze španělské metropole ovládl v posledních třech ročnících. Jenže ani tam už triumfovat nemůže: znovu prohrál doma.

Čtyřmi góly je vyškolil Ajax.

„Naše sezóna tímto skončila,“ konstatoval Carvajal. Odmítl však, že by úterním vyřazením šlo o konec jedné éry.

„Nemohli jsme Ligu mistrů vyhrávat donekonečna, každá vláda jednou skončí. Dřív nebo později to přijít muselo,“ řekl Nacho.

„Jsme zničení, už je to velmi složité. Nejsme zvyklí být v této části sezóny bez trofeje, o kterou bychom mohli hrát. Vyhrát La Ligu je prakticky nemožná, a ze Španělského poháru a Ligy mistrů už jsme vypadli. Je to těžké,“ lamentoval.

Svou frustraci si stihl vybít ještě na hřišti, po nesmyslném faulu v nastaveném čase viděl červenou kartu.

Z tábora vítězů čiší euforie. Ajax postoupil do čtvrtfinále nejslavnější fotbalové soutěže po šestnácti letech. Vyhrál ji jednou: v sezoně 1994/1995.

„Začali jsme v předkolech a stále jsme ve hře o tři trofeje. Chceme je vyhrát všechny. Losování nijak neovlivním, takže na to ani myslet nebudu. Všichni možní soupeři jsou obrovské kluby. Ale to byl i Real Madrid,“ zářil kouč Ajaxu Erik Ten Hag. „Dnes to bylo téměř dokonalé. Za oba zápasy jsme si zasloužili postoupit. Sledování týmu jsem si dnes večer opravdu užíval.“

„Vyhrát tady 4:1 je fantastické. Ale abych byl upřímný, nemyslím si, že bychom předtím doma hráli hůř, jen jsme neměli štěstí. Dnes večer všechno vyšlo,“ řekl záložník Frenkie de Jong, který bude svádět souboje s Realem častěji - v létě se stěhuje do Barcelony.