Efekt Solskjaer. Pozvedl zdecimovaný kádr, hráčům United navrátil víru

dnes 7:50

Nejsou to ani tři měsíce, kdy přebíral zničené mužstvo. Nemělo výsledky, nemělo chuť. Střih. Manchester United s Ole Gunnarem Solskjaerem na lavičce slaví nečekaný, a možná o to hodnotnější postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. „Fantazie, tohle jsme přesně my!“ radoval se z obratu norský kouč.

Do odvety na hřiště Paris St. Germain vezl kádr ve velice improvizovaném složení, navíc s porážkou 0:2 z úvodního duelu. Na lavičce tedy seděli i Greenwood, Gomes, Garner nebo Chong. Pokud vám ta jména nic neříkají, není se za co stydět. Video v akci. United senzačně vyřadili PSG, penalta pomohla i Portu Outsider ale prožil skvělý vstup do utkání a v závěru rozhodl o výhře 3:1 a postupu z pokutového kopu, který proměnil Marcus Rashford. „Je mu teprve dvacet jedna, ale ten kluk nemá nervy. On i Lukaku byli skvělí,“ chválil Solskjaer své střelce. U postranní čáry působil trochu komicky. Aby se nepletl pomeznímu rozhodčímu s hráči, musel si navléct svítivý rozlišovací trikot. Možná si i vzpomněl na svou pozici superžolíka, kdy často naskakoval do duelů v jejich průběhu a střílel důležité góly. Tentokrát si užil veškerou radost ze střídačky. A že jí bylo požehnaně. „V úterý jsme se dívali na Ajax, jak postoupil přes Real Madrid. Pamatujete na Barcelonu nebo PSG? Dříve se jim taky povedly podobné obraty. Všechny tyto příklady jen ukazují, jakou roli hraje ve fotbale mysl,“ vysvětloval šťastný trenér. Fotogalerie PSG - Man. United 1:3 Zobrazit fotogalerii Sám si vysloužil okamžitou chválu od některých bývalých fotbalistů Manchesteru United. „Ole navrátil mužstvu víru. Nebojí se nasazovat mladé hráče, ukazuje jim důvěru,“ řekl bývalý obránce Rio Ferdinand, kterého doplnil i Owen Lee Hargreaves. “Solskjaer je kouzelník. Jsem na něj i na kluky moc pyšný, zaslouží si to,“ prohlásil. Po konci sezony by měl Solskjaer u týmu skončit a vrátit se zpět do Norska, kde má podepsanou smlouvu s Molde. Kdo ví, jestli ale nebude mít jeho anabáze v Manchesteru United nakonec delšího trvání.