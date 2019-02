Simeoneho nemravné gesto. Chtěl jsem ukázat, že máme „cojones“, řekl

dnes 8:59

Obscénní gesto, které trenér Diego Simeone předvedl, když jeho Atlético šlo do vedení zásluhou Josého Maríi Giméneze v osmifinále fotbalové Ligy mistrů proti Juventusu, vzbudilo na sociálních sítích velký ohlas. „Přiznávám, že to nebylo pěkné, ale musel jsem to udělat,“ řekl.