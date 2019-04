Na Camp Nou můžeme skórovat, věří po domácí prohře Solskjaer

Jeden velký obrat se už United v letošním ročníku Ligy mistrů podařil. Po domácí prohře 0:2 zvítězili v Paříži 3:1 a slavili postup.

„To, co se nám povedlo proti PSG, nám dodává sebedůvěru a naději. Ale favoritem je samozřejmě Barcelona,“ má jasno Solskjaer.

Na Camp Nou se totiž v Lize mistrů nevyhrává snadno. Už třicet zápasů se to nikomu nepodařilo.

„Hrajeme proti velkému týmu. Je to těžké, ale pojedeme k nim s vědomím, že tam lze skórovat,“ věří Solskjaer.

Jeho svěřenci si budou muset ve vápně soupeře počínat o mnoho lépe než ve středečním utkání, ve kterém nevyprodukovali jedinou střelu na bránu.

„Dnes to nebyl náš večer, netrefili jsme bránu. Je to zklamání, protože Rashford měl šanci. Stejně tak Martial na konci zápasu. Přitom na tréninku si posune míč a zavěsí,“ mrzelo kouče United. „Byly chvíle, kdy jsme působili jako pravý Manchester United. Fanoušci nás hnali kupředu, dostávali jsme míče do stran, odkud chodily centy. Ty občas proměníte, občas ne. Dnes nám to bohužel nevyšlo.“

VIDEO: Barcelona zvítězila venku nad United Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle barcelonského trenéra Ernesta Valverdeho nehráli United špatně: „Je to silný tým. Když nás presovali, dostávali jsme se do problémů. Fotbal je zábavný sport plný všeho. Je těžké posouvat míč, když je soupeř při napadání agresivní,“ chválil defenzivní činnost soupeře.

„Věděli jsme, že to tady bude náročné a výsledek 1:0 vůbec o ničem nerozhoduje. Jen se podívejte, jak to zvládli v Paříži,“ konstatoval Valverde.

Odveta se hraje v úterý 16. dubna.