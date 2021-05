Manchester City konečně ve finále. Jsem ohromně pyšný, řekl Guardiola

Po pěti letech se to trenérovi Pepu Guardiolovi podařilo. Fotbalisty Manchesteru City konečně dostal do finále Ligy mistrů, v klubové historii vůbec poprvé. „Ukázala se práce, kterou jsme za posledních pět let odvedli,“ řekl po druhé semifinálové výhře nad Paris St. Germain.