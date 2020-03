Skvostný projev, pak těžkopádnost. Druhý gól měl přijít dřív, želel Klopp

„Naší největší chybou je, že jsme druhý gól nepřidali v úvodních devadesáti minutách, ale až v prodloužení. Prvních devadesát minut jsme hráli výtečně, kluci odehráli skvělé utkání,“ hodnotil liverpoolský trenér Jürgen Klopp.

Jeho svěřenci hráli skvostný fotbal, rychle pracovali s míčem, vytvářeli si šance. Jen je ne a ne proměnit. Z pětatřiceti pokusů jich šlo na brankáře Jana Oblaka dvanáct, dvakrát mu pomohla branková konstrukce.

„Měli jsme spoustu energie, vytvořili jsme si šance. Chyběl nám jen ten druhý gól,“ litoval obránce Virgil van Dijk.

Gól, který by zvrátil porážku 0:1 z úvodního klání.

Toho se liverpoolští fotbalisté dočkali se až ve čtvrté minutě prodloužení, míč za Oblaka dopravil Roberto Firmino. „Po druhém gólu už jsme měli unavené nohy. Situace, co prvních devadesát minut vypadaly přirozeně, byly najednou těžkopádné. Centry začaly postrádat kvalitu,“ vysvětloval Klopp.

Hráčům soupeře stačil k postupu jeden gól ze hřiště soupeře. Pro jistotu dali tři: Marcos Llorente dva, Álvaro Morata jeden. Šestý tým španělské ligy tak vyřadil obhájce titulu.

„Je to veliké zklamání. Ale musíme se zvednout a sezonu zakončit vítězstvím v lize. Opravdu jsme se snažili, fanoušci nás podporovali, ale počítají se hlavně góly. Od teď do konce sezony chceme vyhrát co nejvíce zápasů,“ burcuje záložník James Milner.

Liverpool je totiž blízko ligovému titulu. Může se ho dočkat po třiceti letech.