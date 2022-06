Šéf pařížské policie o finále Ligy mistrů: Selhali jsme, omlouvám se

Carlo Ancelotti završil sobotní výhrou 1:0 nad Liverpoolem svůj vydařený návrat do Realu Madrid, který po šesti letech...

Jako Banks, Trautmann či Toldo. Báječný Courtois v kontextu dějin

Je to vlastně paradox. Kritici mu vyčítají, že neumí pořádně hrát nohama, přitom až do dvanácti let střídal brankářskou...