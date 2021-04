Gól je záchranné lano do odvety, řekl Klopp. Ale bude to Liverpoolu stačit?

„Pokud chcete do semifinále, musíte si ho zasloužit. My si ho zejména kvůli první půli zatím nezasloužíme,“ řekl Klopp do kamer televizní stanice BT Sport.

Real Madrid dal tři góly Liverpoolu, City uhájilo vítězství v závěru Úterní čtvrtfinálové duely Ligy mistrů

Během úvodního dějství dostali jeho svěřenci dva góly, navíc se prakticky nedostali do hry. Trápil je hlavně brazilský rychlík Vinícius Junior, který v prvním poločase otevřel skóre.

Na něj mířil i dlouhý pas před druhým gólem, který obránce Trent Alexander-Arnold chtěl hlavou přistrčit brankáři Alissonovi, jenže balon namazal Marcu Asensiovi.

„Takové chyby se stát můžou,“ bránil pravého beka Klopp. „Spíš se mi nelíbilo, jak jsme hráli s balonem. Měli jsme více tvořit, hrát lepší fotbal,“ kritizoval. „Ztráta míče v určitých momentech nevadí, ale proti rychlosti Realu se nedá ubránit, pokud jim odevzdáte balon ve špatnou chvíli,“ dodal.

Ještě před pauzou Klopp stáhl nevýrazného Nabyho Keitu a nasadil místo něj kreativního Thiaga. „Bylo to čistě taktické střídání. Možná jsme změn v tu chvíli měli udělat víc,“ vysvětlil německý trenér. „Když jsme získali balon, hned jsme o něj i při jednoduchých přihrávkách přišli,“ souhlasil záložník Georginio Wijnaldum, který Liverpool do utkání vedl s kapitánskou páskou. „Když jsme se málo soustředili, dali nám gól.“

Po pauze utkání zdramatizoval Salah, jenže tlak se nekonal, ba naopak, Liverpool inkasoval potřetí. Podruhé v zápase se prosadil Vinícius.

„Víc jsme si nezasloužili. Gól z druhé půle nám aspoň hodil záchranné lano do odvety.“



Ta je na programu ve středu 14. dubna.