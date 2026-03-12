Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani

  21:40
Fotbalisté Šachtaru Doněck v úvodním osmifinále Konferenční ligy vyhráli v Poznani 3:1. Postupující narazí na Alkmaar, nebo Spartu. Rijeka na vlastním hřišti podlehla Štrasburku 1:2. Postupující ve čtvrtfinále narazí na lepšího z dvojice Olomouc - Mohuč. Od 21:00 jsou na programu zbývající první zápasy osmifinále.

Luis Palma (uprostřed) z Lechu Poznaň a Mikael Ishak (vlevo z Šachtaru. | foto: Reuters

Poznaň v posledním kole ligové fáze zvítězila v Olomouci 2:1 a v úvodním kole vyřazovací fáze vyřadila finské Kuopio. Šachtar si zajistil přímý postup do osmifinále a dnes rázně vykročil směrem ke čtvrtfinále. Ukrajinský celek byl většinu zápasu lepší a vypracoval si dobrou pozici do odvety. Jednou skóroval v prvním poločase, po přestávce už vedl o dvě branky. Za Lech snížil Ishak a šestým gólem se osamostatnil na druhé příčce v tabulce střelců. Isaque však parádními nůžkami v závěru vrátil Šachtaru dvoubrankový náskok.

Štrasburk ovládl ligovou fázi. Rijeka, která v základní části doma porazila Spartu 1:0, prošla do osmifinále přes Omonii Nikósie. Francouzský tým vedl o dvě branky, druhou vstřelil svým čtvrtým gólem v sezoně soutěže Godo. Majstorovič stačil už jen snížit, chorvatský tým tak pojede k odvetě s jednobrankovým mankem.

Tabulce střelců vévodí čadský reprezentant Mouandilmadji ze Samsunsporu. Na domácí půdě si proti Vallecanu připsal již osmý gól. Zůstal však jediným střelcem tureckého týmu. Aktuálně třináctý klub španělské ligy byl v koncovce důraznější a vyhrál 3:1. Dvakrát se trefil Alemao a jednou García.

Odvety jsou na programu za týden.

Konferenční liga
12. 3. 2026 18:45
KKS Lech Poznaň KKS Lech Poznaň : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 1:3 (0:1)
Góly:
70. Ishak
Góly:
36. Gomes
48. Newerton
85. Isaque
Sestavy:
Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Gurgul (61. Moutinho) – Rodríguez (83. Agnero), Kozubal – Gholízádeh (61. Walemark), Palma (61. Ismaheel), Bengtsson (46. Ouma) – Ishak (C).
Sestavy:
Riznyk – Tobías, Bondar (C), Marlon, Henrique – A. Santana (74. L. Ferreira), Kryskiv (27. Gomes, 74. Nazaryna), Newerton (74. Isaque) – Očeretko, Pedrinho (88. Obah) – Elias.
Náhradníci:
Andrejev, Pruchniewski – Gumny, Thórdarson, Skrzypczak.
Náhradníci:
Fesjun – L. Traoré, Šved, Azarovi, Bondarenko, Konoplja, Meirelles.
Žluté karty:
57. Gholízádeh, 84. Milić
Žluté karty:
37. Gomes, 74. Bondar, 74. Newerton, 90. Isaque

Rozhodčí: Saggi – Olav, Rønning (NOR)

Konferenční liga
12. 3. 2026 18:45
HNK Rijeka HNK Rijeka : RC Štrasburk RC Štrasburk 1:2 (0:1)
Góly:
76. Majstorović
Góly:
2. Panichelli
72. Godo
Sestavy:
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak (74. Lasickas) – Ndockyt (66. Petrovič), A. Barco, Dantas, Gojak (66. Čop) – Adu-Adjei (73. Jurić), Fruk.
Sestavy:
Penders – Doukouré (C) (46. Omobamidele), Høgsberg, Chilwell – Doué, V. Barco, el-Murábet, Amo-Ameyaw (86. Yassine) – Nanasi (65. Godo), Enciso (65. Ouattara) – Panichelli (77. Fofana).
Náhradníci:
Todorović – Tornike, Rukavina, Thaqi, Husić, Bodetić.
Náhradníci:
Johnsson, Kerckaert – Amougou, Kodia, Bosey, Luís, Maréchal.
Žluté karty:
45. Fruk, 52. Majstorović
Žluté karty:
29. Doukouré, 47. Omobamidele, 84. Doué

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (vš. GRE)

Konferenční liga
12. 3. 2026 18:45
Samsunspor Samsunspor : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1:3 (1:2)
Góly:
21. Mouandilmadji
Góly:
15. Alemão
40. Álvaro García
78. Alemão
Sestavy:
Kocuk – Çift (64. Coulibaly), Šatka, van Drongelen, Tómasson – Makoumbou (64. Kılınç) – Mendes (64. Yavru), Yüksel, Ntcham /C/, Holse – Mouandilmadji (82. Ndiaye).
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe, Chavarría – Palazón /C/ (76. Valentín), Ciss (87. Gumbau), López (76. Díaz) – Achúmáš (76. De Frutos), Alemão, García (83. Espino).
Náhradníci:
Törüz, Eğribayat – Albak, Borevković, Gönül, Atoen.
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Balliu, Mendy, Trejo, Camello.
Žluté karty:
16. Holse, 38. Yüksel, 46. Ntcham, 63. J. Mendes
Žluté karty:
57. Felipe, 76. Achúmáš

Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Vornicu (ROU)

Počet diváků: 20779

Konferenční liga
12. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : AEK Larnaka AEK Larnaka 0:0 (0:0)
Sestavy:
Henderson (C) – Richards, Lacroix, Canvot – Wharton – Johnson, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen, Guessand.
Sestavy:
Alomerović – Ekpolo, Miličević, Saborit, Ángel García (C) – Pons, Ledes – Miramón (28. Petros Ioannou), Rohdén, Ivanović – Bajić.
Náhradníci:
Benítez, R. Matthews – Cardines, Devenny, Clyne, Hughes, Lerma, Mateta, Pino, Rijád, Rodney, Sosa.
Náhradníci:
Demetriou, Paraskevas – Cabrera, Gerasimou, Loukaides, González, Toma, Gurfinkel, Kyriakou, Mudražija.
Žluté karty:
40. Wharton
Žluté karty:

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj

Konferenční liga
12. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
NK Celje NK Celje : AEK Atény AEK Atény 0:3 (0:3)
Góly:
Góly:
3. Varga
33. Koita
36. Gaćinović
Sestavy:
Leban – Nieto, Bejger, Tutyškinas, Karničnik (C) – Sešlar, Hrka, Kvesić – Iosifov, Kučys, Vancaš.
Sestavy:
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Gaćinović, Marin, Pineda, Koita – Jović, Varga.
Náhradníci:
Kolar, Sluga – Avdyli, Ćalušić, Castro, Daniel, Jevšenak, Kotnik, Vidović, Vodeb, Vuklišević.
Náhradníci:
Angelopoulos, Brignoli – Eliasson, Georgiev, Kaloskamis, Kutesa, Mantalos, Penrice, Pereyra, Vida, Zini.
Žluté karty:
30. Hrka
Žluté karty:
45. Pineda

Rozhodčí: Godinho – Teixeira, Martins (POR)

Konferenční liga
12. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
Fiorentina Fiorentina : Raków Čenstochová Raków Čenstochová 0:0 (0:0)
Sestavy:
Christensen – Fortini, Comuzzo, Ranieri (C), Gosens – Fabbian, Mandragora, Ndour – Parisi, Piccoli, Fazzini.
Sestavy:
Zych – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Pieńko – Makuch, Brunes, I. López.
Náhradníci:
de Gea, Leonardelli – Dodô, Gudmundsson, Harrison, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Sadotti.
Náhradníci:
Trelowski, Czeremski – Mosór, Bulat, Amorim, Rocha Miramar, Napieraj, Arsenić, Ilenič, Mircetić, Diaby-Fadiga.
Žluté karty:
Žluté karty:
32. Struski

Rozhodčí: Georgi Kabakov – Martin Margaritov, Martin Venev

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 6 5 1 0 11:5 16
2. Raków ČenstochováRaków 6 4 2 0 9:2 14
3. AEK AtényAEK Atény 6 4 1 1 14:7 13
4. AC Sparta PrahaSparta 6 4 1 1 10:3 13
5. Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 4 1 1 13:7 13
6. Šachtar DoněckŠachtar 6 4 1 1 10:5 13
7. MohučMohuč 6 4 1 1 7:3 13
8. AEK LarnakaLarnaka 6 3 3 0 7:1 12
9. FC Lausanne-SportLausanne 6 3 2 1 6:3 11
10. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 1 2 11:6 10
11. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 6 3 1 2 12:8 10
12. SamsunsporSamsunspor 6 3 1 2 10:6 10
13. NK CeljeCelje 6 3 1 2 8:7 10
14. AZ AlkmaarAlkmaar 6 3 1 2 7:7 10
15. FiorentinaFiorentina 6 3 0 3 8:5 9
16. HNK RijekaRijeka 6 2 3 1 5:2 9
17. Jagiellonia BělostokBělostok 6 2 3 1 5:4 9
18. Omonia NikósieOmonia Nikósie 6 2 2 2 5:4 8
19. Noah ArmavirFC Noah 6 2 2 2 6:7 8
20. KF DritaDrita 6 2 2 2 4:8 8
21. Kuopion PalloseuraKuopio 6 1 4 1 6:5 7
22. Škendija TetovoŠkendija 6 2 1 3 4:5 7
23. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 6 2 1 3 8:10 7
24. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 2 1 3 7:9 7
25. Universitatea CraiovaU Craiova 6 2 1 3 6:8 7
26. Lincoln Red ImpsLincoln 6 2 1 3 7:15 7
27. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 6 2 0 4 9:9 6
28. Legia VaršavaLegia 6 2 0 4 8:8 6
29. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 6 2 0 4 5:9 6
30. BreidablikBreidablik 6 1 2 3 6:11 5
31. Shamrock RoversShamrock 6 1 1 4 7:13 4
32. BK HäckenHäcken 6 0 3 3 5:8 3
33. Hamrun Spartan FCHamrun 6 1 0 5 4:11 3
34. Shelbourne FCShelbourne 6 0 2 4 0:7 2
35. Aberdeen FCAberdeen 6 0 2 4 3:14 2
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 6 0 1 5 3:14 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

