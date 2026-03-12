Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani

Poznaň v posledním kole ligové fáze zvítězila v Olomouci 2:1 a v úvodním kole vyřazovací fáze vyřadila finské Kuopio. Šachtar si zajistil přímý postup do osmifinále a dnes rázně vykročil směrem ke čtvrtfinále. Ukrajinský celek byl většinu zápasu lepší a vypracoval si dobrou pozici do odvety. Jednou skóroval v prvním poločase, po přestávce už vedl o dvě branky. Za Lech snížil Ishak a šestým gólem se osamostatnil na druhé příčce v tabulce střelců. Isaque však parádními nůžkami v závěru vrátil Šachtaru dvoubrankový náskok.
Štrasburk ovládl ligovou fázi. Rijeka, která v základní části doma porazila Spartu 1:0, prošla do osmifinále přes Omonii Nikósie. Francouzský tým vedl o dvě branky, druhou vstřelil svým čtvrtým gólem v sezoně soutěže Godo. Majstorovič stačil už jen snížit, chorvatský tým tak pojede k odvetě s jednobrankovým mankem.
Tabulce střelců vévodí čadský reprezentant Mouandilmadji ze Samsunsporu. Na domácí půdě si proti Vallecanu připsal již osmý gól. Zůstal však jediným střelcem tureckého týmu. Aktuálně třináctý klub španělské ligy byl v koncovce důraznější a vyhrál 3:1. Dvakrát se trefil Alemao a jednou García.
Odvety jsou na programu za týden.
70. Ishak
36. Gomes
48. Newerton
85. Isaque
Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Gurgul (61. Moutinho) – Rodríguez (83. Agnero), Kozubal – Gholízádeh (61. Walemark), Palma (61. Ismaheel), Bengtsson (46. Ouma) – Ishak (C).
Riznyk – Tobías, Bondar (C), Marlon, Henrique – A. Santana (74. L. Ferreira), Kryskiv (27. Gomes, 74. Nazaryna), Newerton (74. Isaque) – Očeretko, Pedrinho (88. Obah) – Elias.
Andrejev, Pruchniewski – Gumny, Thórdarson, Skrzypczak.
Fesjun – L. Traoré, Šved, Azarovi, Bondarenko, Konoplja, Meirelles.
57. Gholízádeh, 84. Milić
37. Gomes, 74. Bondar, 74. Newerton, 90. Isaque
Rozhodčí: Saggi – Olav, Rønning (NOR)
76. Majstorović
2. Panichelli
72. Godo
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak (74. Lasickas) – Ndockyt (66. Petrovič), A. Barco, Dantas, Gojak (66. Čop) – Adu-Adjei (73. Jurić), Fruk.
Penders – Doukouré (C) (46. Omobamidele), Høgsberg, Chilwell – Doué, V. Barco, el-Murábet, Amo-Ameyaw (86. Yassine) – Nanasi (65. Godo), Enciso (65. Ouattara) – Panichelli (77. Fofana).
Todorović – Tornike, Rukavina, Thaqi, Husić, Bodetić.
Johnsson, Kerckaert – Amougou, Kodia, Bosey, Luís, Maréchal.
45. Fruk, 52. Majstorović
29. Doukouré, 47. Omobamidele, 84. Doué
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (vš. GRE)
21. Mouandilmadji
15. Alemão
40. Álvaro García
78. Alemão
Kocuk – Çift (64. Coulibaly), Šatka, van Drongelen, Tómasson – Makoumbou (64. Kılınç) – Mendes (64. Yavru), Yüksel, Ntcham /C/, Holse – Mouandilmadji (82. Ndiaye).
Batalla – Rațiu, Lejeune, Felipe, Chavarría – Palazón /C/ (76. Valentín), Ciss (87. Gumbau), López (76. Díaz) – Achúmáš (76. De Frutos), Alemão, García (83. Espino).
Törüz, Eğribayat – Albak, Borevković, Gönül, Atoen.
Cárdenas, Molina – Balliu, Mendy, Trejo, Camello.
16. Holse, 38. Yüksel, 46. Ntcham, 63. J. Mendes
57. Felipe, 76. Achúmáš
Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Vornicu (ROU)
Počet diváků: 20779
Henderson (C) – Richards, Lacroix, Canvot – Wharton – Johnson, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen, Guessand.
Alomerović – Ekpolo, Miličević, Saborit, Ángel García (C) – Pons, Ledes – Miramón (28. Petros Ioannou), Rohdén, Ivanović – Bajić.
Benítez, R. Matthews – Cardines, Devenny, Clyne, Hughes, Lerma, Mateta, Pino, Rijád, Rodney, Sosa.
Demetriou, Paraskevas – Cabrera, Gerasimou, Loukaides, González, Toma, Gurfinkel, Kyriakou, Mudražija.
40. Wharton
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj
3. Varga
33. Koita
36. Gaćinović
Leban – Nieto, Bejger, Tutyškinas, Karničnik (C) – Sešlar, Hrka, Kvesić – Iosifov, Kučys, Vancaš.
Strakosha – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Gaćinović, Marin, Pineda, Koita – Jović, Varga.
Kolar, Sluga – Avdyli, Ćalušić, Castro, Daniel, Jevšenak, Kotnik, Vidović, Vodeb, Vuklišević.
Angelopoulos, Brignoli – Eliasson, Georgiev, Kaloskamis, Kutesa, Mantalos, Penrice, Pereyra, Vida, Zini.
30. Hrka
45. Pineda
Rozhodčí: Godinho – Teixeira, Martins (POR)
Christensen – Fortini, Comuzzo, Ranieri (C), Gosens – Fabbian, Mandragora, Ndour – Parisi, Piccoli, Fazzini.
Zych – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Pieńko – Makuch, Brunes, I. López.
de Gea, Leonardelli – Dodô, Gudmundsson, Harrison, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Sadotti.
Trelowski, Czeremski – Mosór, Bulat, Amorim, Rocha Miramar, Napieraj, Arsenić, Ilenič, Mircetić, Diaby-Fadiga.
32. Struski
Rozhodčí: Georgi Kabakov – Martin Margaritov, Martin Venev