Pozor, Viktorie! O gól vyhrát by bylo málo. Musíme tlačit, ví Bílek

Před týdnem zaostávala Viktoria v Cardiffu ještě minutu před vypršením řádné hrací doby za nadšenými Velšany o čtyři branky. Nakonec dvakrát snížila, výsledek 2:4 ještě vypadá vzhledem k okolnostem jako zlatý.

Dá se očekávat, že ve čtvrtečním odvetném utkání (19.00) bude protivníkovu obranu dobývat.

Dlouze, únavně.

ONLINE: Plzeň - TNS (čtvrtek, 19.00) Sledujte odvetný duel 3. předkola Konferenční ligy

„Myslím, že budeme mít podstatně víc ze hry. Ideální variantou by bylo dát brzký gól, aby soupeř znervózněl. Určitě to neotevře,“ přemítal na předzápasové tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

Opět je důležité zopakovat, že UEFA před startem sezony změnila pravidla, trefy na hřištích protivníka už nejsou výhodnější než ty z domácího prostředí. A tak by případný výsledek 2:0 nebo 3:1 pro Plzeň, který by ještě loni stačil k postupu, poslal zápas do prodloužení, případně i do penaltové loterie.

A to si v Doosan Areně nepřejí, vždyť nastavený čas v Evropě je pro Viktorii noční můrou. Před rokem takto shořela v Alkmaaru, předtím si vylámala zuby na Antverpách či Sportingu Lisabon. Nerozhodné skóre Západočechům nesvědčí.

Plzeň se musí zlepšit na obou stranách hřiště. Pro postupovou naději potřebuje vsítit minimálně dva góly, zároveň by se jí ale náramně hodilo udržet poprvé v sezoně čisté konto.

„Jsem si jistý, že to můžeme obrátit. Ukázali jsme proti Bohemce i Slovácku, že to dokážeme. Máme vnitřní sílu na to, abychom postoupili,“ domnívá se Jean-David Beauguel.

Den před odvetou s The New Saints si plzeňští fotbalisté zatrénovali v Doosan Areně.

Pokud by se Plzni nepodařilo projít do další fáze, jednalo by se o velké zklamání. I přes úvodní porážku je totiž stále jasným favoritem dvojzápasu.

„Budeme se snažit hrát od začátku nátlakově, není čas na velké čekání. Varianta se dvěma útočníky se nabízí, ale uvidíme, jak to bude. Ještě nejsem o sestavě úplně rozhodnutý,“ sdělil kouč Bílek.

Jestliže Viktoria splní svůj úkol a postoupí, narazí v závěrečném předkole buď na chorvatský Osijek, nebo na bulharské CSKA Sofia. Jenže napřed si musí poradit s urputným velšským outsiderem.