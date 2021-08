Snajpr Beauguel cítí důvěru: Mám sebevědomí, pro postup udělám maximum

Vytáhlý Francouz se v novém ročníku fotbalových soutěží trefil během šesti zápasů už čtyřikrát, na gól zatím potřebuje v průměru jen kolem 55 minut.

Na tiskovou konferenci před pohárovou odvetou dorazil s několikaminutovým zpožděním, trenéři totiž protáhli předzápasový videorozbor. V Plzni nehodlají nic podcenit, vypadnutí by totiž bylo i přes dvoubrankový deficit z prvního duelu velkým zklamáním.

Co jste tak dlouho zkoumali?

Prohlíželi jsme si, jaké jsme udělali chyby, ale i to, co bylo od nás dobře. Ty chyby jsou však tím hlavním, nesmíme je opakovat.

Osobně vám to zatím v úvodu sezony střílí. Zlepšuje vám to psychickou pohodu?

V poslední době se mi povedlo několikrát skórovat a cítím, že mám teď důvěru kouče, sebevědomí a hodně dobrou pozici. Vlastně se cítím dost dobře.

Měl jste problémy se svalem, jen jednou jste zatím v ročníku odehrál celý zápas. Už jste na tom lépe?

Na čtvrtek jsem plně připravený a zvládnu odehrát, kolik bude třeba. Jsem si jistý, že to můžeme obrátit. Tuhle sezonu jsme ukázali už proti Slovácku a Bohemce, že to dokážeme. Máme vnitřní sílu, abychom to otočili. Bude důležité udělat maximum, dát nějaké góly a vyhrát.

Góly však bohužel dosud nedával Pavel Šulc, přestože příležitostí už měl nesčetně. Mluvíte s ním v kabině? Podporujete ho?

Vím, že to pro něj po posledním zápase bylo těžké, ale od nás veškerou podporu má. Je mladý, musí se učit, už tak je to však pro nás důležitý hráč. Prostě musí dát jeden gól, třeba hned proti TNS, pomůže mu to. Takové situace znám, člověka to může psychicky srazit, ale mezi zápasy teď není moc času o tom přemýšlet, což je dobře.

Kolik myslíte, že budete potřebovat vstřelit branek k postupu?

Čím víc, tím líp! I když jich dáme pět nebo šest, tak se musíme pořád snažit dál. Musíme pořád tlačit. V prvním zápase jsme dělali chyby, to už se nesmí stát.

Oblíbený plzeňský výsledek 2:1 by tentokrát nestačil...

Víme o tom, musíme být soustředěnější. Góly, co dáváme, jsou vypracovanější než ty, které soupeřům nabízíme my. Už to dělat nemůžeme, nesmíme jim to ulehčovat. Je to o detailech, koncentraci, komunikaci.

Proti Slovácku jste o víkendu zahráli výborně, měli jste ohromnou převahu. Je podobný týmový výkon klíčem k výhře a postupu?

Určitě je lepší se takhle připravit. Pomůže to fyzicky i mentálně. Ale jaký bude přesně klíč? Nevím, ale charakter máme. I když jsme vyhrávali dva jedna, tak to nebyly náhodné góly, šance si tvoříme. A když je teď proměníme... Věřím, že v tomhle už to nebude jako v předchozích zápasech. Já i tým uděláme maximum, abychom to zvládli.