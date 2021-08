Pro Plzeň hodně důležitý souboj. Snad postoupíme, říká Bucha před CSKA

Po doléčení vleklého zranění naskočil Bucha do základu ve všech čtyřech utkáních a je velmi pravděpodobné, že záložní řada Viktorie na něm bude stát i v nadcházející pohárové bitvě.

Před Plzní ční velká výzva, v kvalifikaci narazí na dosud nejkvalitnější tým. Mužstva Dynama Brest ani The New Saints úrovně bulharského armádního klubu nedosahovala.

Bez Čermáka i kapitána Hejdy Plzeňané se v první duelu proti CSKA Sofie budou muset obejít bez Aleše Čermáka a Lukáše Hejdy, kteří stále nejsou stoprocentně fit. Ofenzivní záložník Čermák naskočil do odvety s TNS, tentokrát ovšem nenastoupí. „Vypadalo to, že bude připravený. Ale před Libercem se stav jeho kolene zhoršil,“ vysvětloval kouč Michal Bílek. Kapitán Hejda přijde už o čtvrtý zápas v řadě. Hrát naopak může Adriel Ba Loua, který po odvetném duelu odejde do Lechu Poznaň.

Vnímáte, jak důležité je vyřadit CSKA pro budoucí chod Viktorie? Další neúčast ve skupinové fázi by měla zřejmě velký dopad.

Na tenhle dvojzápas se hodně těším a věřím, že to s kluky zvládneme. Všichni víme, jak je to pro klub důležité. Doufám, že jsme připravení a že postoupíme.

I CSKA klade na pohárový úspěch velký důraz, dokonce si odkládalo ligové zápasy. Nebojíte se, že bude protivník víc odpočatý?

Abych se přiznal, tak tuhle informaci ani nemám. Do tohoto týdne jsem našeho protivníka neřešil, je to pro mě novinka. Myslím, že jsme dobře připravení a zápasů, co jsme odehráli, nebylo tolik. Věřím, že jsme na tom fyzicky lépe.

Kolik toho o CSKA Sofie, případně o celé tamní lize víte?

Musím říct, že moc zkušeností s bulharským fotbalem nemám. Co si vzpomínám, tak se mi vybaví právě zápas s CSKA Sofie na zimním soustředění ve Španělsku před rokem a půl. Už je to ale nějaká doba, moc si toho už nepamatuju, jen jsem si připomněl výsledek. Teď už jsme viděli videa, připravovali jsme se na soupeře z taktického pohledu a známe jeho silné i slabé stránky. Víme, na které hráče si máme dát pozor.

Plzeň - CSKA Sofie Online ve čtvrtek od 19 hodin

Je pro vás nevýhodou končit dvojzápas na hřišti soupeře? Bulharští fanoušci umí udělat na stadionu pořádnou divočinu...

Osobně moc neřeším, kde budeme začínat a končit. Co musím říct, tak v tom minulém kole proti TNS se nám docela hodilo to, že jsme odvetu měli doma, když jsme ten první zápas zpackali. Měli jsme možnost za podpory fanoušků dohánět skóre. Teď zase začínáme od nuly a věřím, že se nám první utkání doma povede. Co se týče bulharských fanoušků, nikdy jsem zápas podobného charakteru nehrál. Mám rád, když je co nejvíc lidí a když jsou slyšet. Na prostředí se těším.

Po odvetě vás opustí Adriel Ba Loua, přestupuje do Poznaně, proti Sofii ale ještě může nastoupit. Jak to berete?

Nevidím to jako nějakou neobvyklou situaci, je to prostě přestup. Byla nabídka, on i klub se tak rozhodli. Za mě bohužel. Ba Loua je kvalitní hráč, na hřišti nám hodně pomohl. Těší mě, že s námi dokončí tenhle dvojzápas, a věřím, že nám pomůže. Přeju mu hodně štěstí a jsem rád, že tu s námi mohl být.