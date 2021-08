Česko-slovenská bitva o miliony. Žilina nic nepodcení, varuje kouč Rada

Nejen o prestiž, ale hlavně o peníze jde v play off, tedy závěrečném 4. předkole nově vzniklé fotbalové Evropské konferenční ligy. Vítěz dvojzápasu Jablonec - Žilina projde do základní skupiny a jen za postup do ní mu na konto přistane bonus 2,94 milionu eur (cca 75 milionů korun).

„Bude to velmi pikantní souboj mezi českým a slovenským týmem a hlavně jde o poslední krok do skupiny Konferenční ligy. Čekám velmi těžké zápasy, ale věřím, že je v našich silách, abychom postoupili,“ tvrdí Jakub Považanec, slovenský záložník ve službách Jablonce, kde působí už od ledna 2017. „Zkušenosti by měly být na naší straně.“

Jablonec - Žilina Online reportáž ve čtvrtek od 20 hodin

V mnohem lepším rozpoložení ale vkročí do dvojutkání fotbalisté Žiliny, kteří už na své cestě Konferenční ligou vyřídili tři soupeře: gruzínský Dila Gori, kyperský Apollon Limassol a naposledy kazašský Tobol Kostanaj, který v domácí odvetě deklasovali 5:0.

Zato Jablonečtí, kteří v této sezoně z posledních pěti zápasů čtyřikrát prohráli a jednou remizovali, vypadli v evropských pohárových bitvách už třikrát v řadě. Nestačili na arménský Pjunik Jerevan, v minulé sezoně na slovenskou Dunajskou Stredu a naposledy na skotský Celtic Glasgow. Na rozdíl od předchozích dvou nezdarů ale letos dostali druhou šanci v nové Konferenční lize.

„Celtic nám nevyšel, nepovedlo se. Teď nám los přihrál Žilinu a musíme se poprat o to, abychom to v opravě zvládli. Pokud nepostoupíme, tak bude na mě tlak, to je jasné,“ přiznal Petr Rada, trenér Jablonce.

Žilinský klub, kterému se přezdívá „Šošoni“, je zajímavým fotbalovým úkazem. Naposledy ovládl slovenskou ligu v ročníku 2016/17, vloni však měl v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásil likvidaci. Zbavil se drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Aktuální věkový průměr soupisky je necelých 21 let!

Přesto Žilinští zahájili sezonu ve velkém stylu a z 1. předkola Evropské konferenční ligy prošli už do závěrečného play off. O víkendu však prohráli v lize na půdě Liptovského Mikuláše 1:2, ale to trenér Pavol Staňo nasadil převážně náhradníky. „Je třeba se z toho rychle oklepat a připravit se na čtvrtek. Prohry jsou součástí fotbalového života, věřím, že chyby, které jsme udělali, se nebudou opakovat,“ řekl pro klubovou televizi Staňo, jehož svěřenci se do Čech přesunuli už během úterý vlakem.

„Konfrontace našeho a jejich fotbalu může být zajímavá. Víme, že Jablonec je zkušené a kvalitní mužstvo, což dokazuje v posledních letech. Bude to pro nás dobrá výzva a věřím, že jsme schopni mu činit problémy. Samozřejmě soupeř je favoritem, což dal jeho trenér patřičně do povědomí. Fotbal je ale pěkný v tom, že outsideři nejednou dokázali zaskočit favorita,“ dodal Staňo.

„Určitě nás čeká velmi nepříjemný soupeř. Žilina má mladý, takový hladový tým, který hraje hodně pohyblivý, běhavý a důrazný fotbal, nepodcení žádnou situaci a na to se musíme připravit,“ velí Petr Rada. „My jsme neodstartovali sezonu tak dobře jako ty předcházející, takže kéž by nás úspěch v prvním utkání proti Žilině nakopl k lepším výsledkům,“ přeje si jablonecký trenér.