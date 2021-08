Strašné zklamání. Co se bude v Plzni dít, není otázka na mě, sdělil Bílek

Ačkoliv až dosud Bílkovi první sezona, kterou začal s Viktorií, vycházela náramně, nyní dostala ohromnou ránu. Západočeši si do Bulharska vezli dvougólový náskok, jenže ani ten jim na postup nestačil.

Čím si vysvětlujete takový výpadek?

Na začátku jsme neproměnili šanci, kterou měl Chorý, naopak jsme vzápětí inkasovali. Soupeř si vytvořil tlak a my zahazovali naše příležitosti. Ve druhé půli už jsme se k ohrožení branky prakticky nedostali, bohužel jsme pak neuhlídali standardku a dostali třetí gól.

Proč jste otálel s nasazením Jeana-Davida Beauguela a poslal ho do hry až v prodloužení?

Nastoupil až ke konci, protože měl zdravotní problémy a netroufl si hrát delší časový úsek. Protivník hrál v deseti, my chtěli hrát do stran a posílat centry do vápna, ale ani jsme se k tomu nedostali.

Především jste promrhali náskok z prvního zápasu.

Všichni jsme si přáli, aby to dopadlo v náš prospěch. Jsme strašně zklamaní. To je asi jediné, co k tomu můžu říct.

Co říkáte nízké aktivitě Viktorie ve druhé půli?

Věděli jsme, že CSKA svou kvalitu v ofenzivě má. Přestože jsme střídali, tak to nevedlo k tomu, abychom hru uklidnili a podrželi míč. Nedostali jsme se do hry, jak bychom chtěli, a nebyli jsme ani nebezpeční. Může to být nezkušeností, možná docházely síly, mohlo to být i kvalitou soupeře, který si vytvořil určitý tlak...

Mohli hrát roli i fanoušci, kterých dorazilo na národní stadion kolem deseti tisíc?

Byli jejich velkou výhodou, hnali je dopředu. Pro nás to bylo po druhé brance hodně složité. Je škoda, že jsme si nevytvořili gólovou příležitost, když šlo CSKA do deseti.

Zato domácí udeřili. Hybš v závěru prodloužení nesmyslně fauloval a nabídl CSKA klíčový přímý kop.

Měl jsem to přes celé hřiště, moc jsem to neviděl. Neuhlídat standardní situaci je ale velká chyba.

Co se nyní může v Plzni dít? Třetí rok bude Viktoria bez pohárů...

Jsme zklamaní. Hráči, trenéři i vedení, což je pochopitelné. Měli jsme to dobře rozehrané, ale prohráli jsme a nevyšlo to. Jaký to bude mít dopad, není otázka na mě.