Vztyk! Na evropský fotbal se od příští sezony vrátí stojící fanoušci

Už třicet let musí fotbaloví fanoušci v evropských pohárech během zápasů sedět. Může za to tragédie na sheffieldském stadionu Hillsborough z roku 1989, která si vyžádala 97 mrtvých. Teď se to ale změní, po desetiletích by se na stadiony měli vrátit i stojící fanoušci.