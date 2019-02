Když pálí stoper. Takový zápas jsem potřeboval, radoval se Pernica

Přitom po prvním poločase to na nějaké velké představení nevypadalo. Plzeň prohrávala, směrem dopředu se jí nedařilo.

Pak ale Pernica uklidil do sítě Beauguelovu přesnou přihrávku, hlavou dotlačil míč ukrytý na zadní tyči za záda gólmana Livakoviče po rohovém kopu. Viktoria rázem vedla a osmadvacetiletý stoper se stal hrdinou.

Spoluhráči o Pernicově výkonu Jan Kovařík: „Naprosto fantastické představení. Na tréninku maká, zaslouží si to. Navíc tím vybojoval vítězství, to je bomba.“

Milan Havel: „Kdybyste mi řekli, že dá dva góly, tak bych se asi zasmál. Luďovi to hrozně přeju, je to můj velký kamarád. Jsem za něj šťastný, byl to jeho zápas.“

Jak se po takovém obratu cítíte?

Celá kabina je spokojená. Přestože jsme se snažili, byla první půle z naší strany taková bojácná. Nebylo tam nic navíc, žádné šance. Druhý poločas byl třeba ale o osmdesát procent lepší a výsledek 2:1 musíme brát.

Co jste po přestávce změnili?

Začali jsme víc běhat. Už jsme se nebáli. Prohrávali jsme, takže jsme neměli co ztratit. Najednou jsme si víc dovolili, šli do toho důrazněji. Nakonec jsme to otočili, ve druhé půli jsme byli lepším celkem.

A vy jste zařídil vyrovnání. Jak k tomu došlo?

Dostal jsem pěknou přihrávku od Honzy Kovaříka, obešel jsem hráče, poslal jsem míč do lajny Beauguelovi a očekával jsem centr. Doufal jsem, že nestojím v ofsajdu. Pak už stačilo jen nastavit nohu a byla z toho hezká branka.

Podobně vydařený zápas jste už potřeboval, je to tak?

Jo, máte pravdu. Lukáš Hejda se zranil v Mladé Boleslavi, takže jsem si myslel, že bych mohl dostat šanci já. Nebudeme si nic nalhávat, zimní příprava nebyla z mé strany moc povedená. Jsem hodně sebekritický a vím, že tam bylo docela dost chyb. Už v Boleslavi se to trošku zlepšilo, i trenér říkal, že to nebylo špatné. A proti Dinamu to bylo dobré.

Pamatujete si ještě vůbec, kdy jste naposledy dal v zápase dvě branky?

Kdysi jsem jako střídající hráč otáčel za Brno utkání v Budějovicích. Byly to dokonce moje první ligové góly.

Zaujal vás v kádru Dinama někdo konkrétní?

Pro nás obránce byl nepříjemný útočník Petkovič, je robustní, hodně jsme ho faulovali. Všichni jejich ofenzivní hráči jsou hodně rychlí, z krajních prostorů byli nebezpeční.

Ve druhém poločase se ale Petkovič ze hry vytratil...

Měl jednu střelu. Byli jsme důslednější a disciplinovanější. Sbírali jsme odražené balony a zlepšili jsme pohyb.

V neděli vás čeká těžké střetnutí se Slavií. Jaký bude mít vítězství nad Dinamem dopad?

Psychicky by nám měl obrat pomoct. Slavia vede ligu o šest bodů, má nadupaný kádr… Bude to samozřejmě nepříjemné.

Začátek jara máte poměrně hektický. Po ligovém duelu brzy pocestujete k odvetě do Záhřebu.

Je to hodně našlapané, hrajeme proti nepříjemným mančaftům. Jsou to velmi důležité zápasy.