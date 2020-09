Plzeňský Káčer po postupu v pohárech: I soupeř měl šance, my byli efektivnější

„Sem tam měl šance i soupeř, ale my byli efektivnější,“ hodnotil utkání čtyřiadvacetiletý záložník, jehož zásah však kvůli ofsajdovému postavení správně platit neměl.



Těší vás, že jste se zapsal brankou do statistik?

S gólem jsem velmi spokojený, ale důležitější je, že jsme zápas zvládli a postoupili do dalšího předkola. Navíc jsme vzadu udrželi nulu.

Jak složité bylo hrát proti soupeři, který se tak hodně zaměřuje na bojovnost a tvrdou hru?

Byl to fyzicky náročný zápas. Od začátku do konce se hrálo podle mě v dost vysokém tempu. Myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. Sem tam jsme hru kontrolovali, sem tam měl šance soupeř, ale my jsme byli efektivnější.

Ve středu pole jste se musel mít pořád na pozoru.

Byli to fyzicky vyšší a silnější chlapi, ale myslím, že s tím nemáme nějaký problém. Konkrétně já určitě ne. Moc jsem se na to těšil a myslím, že na hřišti ta jejich fyzická převaha nebyla nijak vidět.

Fanoušci sice nemohli být na stadionu, ale shromáždili se venku před tribunou. Zaznamenal jste jejich povzbuzování?

Všiml jsem si toho hlavně pokaždé, když jsme dali gól. V samotném průběhu zápasu jsem se na to nijak nesoustředil, ale určitě je bylo slyšet.