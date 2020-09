Takový styl nám nesedí, přiznal Guľa po duelu s Dány. O víkendu chce hráče šetřit

V evropském play off čeká Viktorii cesta do izraelské Beer Ševy, kterou na podzim 2017 dvakrát porazila. Kouč Guľa se však chce nyní věnovat především nadcházejícímu utkání v domácí nejvyšší soutěži.

„Nebudeme předbíhat, musíme přepnout na zápas s Brnem. Máme ale lidi, kteří se budou dalšímu soupeři věnovat,“ říká.

Do základní skupiny Evropské ligy už vám zbývá jediný krok. Byl jste spokojený, jakým způsobem jste si s Dány poradili?

Postup je pro nás moc důležitý, navíc s čistým kontem a podporou fanoušků za tribunou před stadionem. Nebyl to psychicky jednoduchý zápas, ale je podstatné, že to chlapci zvládli. Teď se těšíme na play off.

Rozjížděli jste se ale pomaleji, první půlhodinu tlačilo spíš SönderjyskE.

Klíčové asi bylo, že jsme v defenzivě ustáli pár situací a vstřelili dva góly po sobě. Můžete si říkat, jakým způsobem soupeř hraje, ale musíte přenést pokyny na plochu. A v Evropě jste vždycky pod tlakem, když jste mírný favorit. Úvod nebyl úplně špatný, snad až na jednu situaci, která nás vyrušila. Chlapci ale zvládli dovést utkání do vítězství, což je velmi podstatné.

Opět jste nasadil do základu nováčka v týmu Zdeňka Ondráška, opět skóroval. Cítíte, že se vám vyplácí?

Je vynikajícím způsobem nastavený. Jeho zkušenosti a kvalita mohou být v takových zápasech klíčové. Ve středu jsme kopali penalty na tréninku a nevyšly nám. Rozběh na levonohého hráče byl měkký a Čermákovi by se špatně kopalo. Proto jsme se rozhodli tam dát někoho jiného.

Stejně tak se vám vyplatil tah s Miroslavem Káčerem, i on se střelecky prosadil.

Naše středová formace fungovala famózně už s Buchou. Ale věděli jsme, proč Káčera přivádíme. Jeho přidanou hodnotou je důraz. Museli jsme mít v sestavě i takového hráče, ne pouze virtuózy.

Byl jste spokojený, jak se s důležitostí utkání hráči vyrovnali?

Nastavení byli dobře, byl jsem až mile překvapený. Důležitost neřešili. Ve středu jsme si ale s Kopicem říkali, že v den zápasu to přijde. Protivník měl svoji kvalitu. Pokud hraje soupeř takovým stylem, tak přiznávám, že nám to moc nesedí.

Pomohla vám i produktivita křídelních hráčů, Jan Kopic i Adriel Ba Loua navázali na své výkony z posledního ligového kola na hřišti Bohemians.

Každý má v mužstvu svoji roli. Je super, že byli znovu tak efektivní. Navíc se nám také vrací Kayamba a věřím, že v těchto pozicích budeme i dál nabírat sílu a produktivitu. Je to perfektní, postupně se to nabaluje. Na sebevědomí je důležité nadále pracovat.

V neděli vás čeká v domácím prostředí návrat do nejvyšší soutěže, hrajete proti Brnu. O čtyři dny později už ale budete v Izraeli proti Beer Ševě bojovat o postup do Evropské ligy. Budete o víkendu točit sestavu a některé hráče šetřit?

Je na to prostor. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav, ale Luděk Pernica a další si zaslouží pozornost. Co mi tak létá v hlavě chvíli po zápase, tak ano, o nějakých změnách uvažujeme.