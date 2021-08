Postup? Jablonec by musel smazat dvougólové manko. Kouč Rada čeká peklo

Pokud by jablonečtí fotbalisté dokázali ve čtvrtek večer přes slavný Celtic nakonec přejít dál, způsobili by obrovskou senzaci. Před týdnem totiž v prvním duelu doma prohráli 2:4 a k tomu, aby dvojzápas dotáhli aspoň do prodloužení, by tak na půdě favorizovaného skotského vicemistra museli zvítězit o dvě branky.

ONLINE: Celtic Glasgow - Jablonec (čtvrtek, 20.45) Sledujte podrobně odvetu 3. předkola Evropské ligy

Před odvetou v Glasgow jsou ale svěřenci trenéra Petra Rady jasným outsiderem, na obrat a jejich postup do dalšího kola vypsali bookmakeři kurz 25:1. Jablonečtí, kteří vyhráli v pohárech jediný z posledních 12 duelů, ale ještě dvojzápas nevzdávají.

„Výsledek z domácího zápasu pro nás samozřejmě není příznivý, ale pokusíme se ještě sehrát důstojnou roli a být nebezpeční,“ přeje si jablonecký kouč Petr Rada. „Musíme ale předvést kolektivní výkon na hranici našich možností a hráči musí být motivovaní tím stadionem i kvalitou soupeře.“

„Celtic u nás ukázal svoji velkou sílu, ale byla velká škoda, že jsme dostali v závěru ten čtvrtý gól. Kdybychom prohráli jen o jeden, tak by to asi bylo ještě otevřené, kdybychom v odvetě třeba dali první gól my. Takhle to bude hodně těžké, ale my se pokusíme udělat všechno pro to, abychom to domácím co nejvíc znepříjemnili,“ řekl útočník Jablonce Martin Doležal.

Radova družina potřebuje vylepšit hlavně defenzivu – v posledních třech zápasech inkasovala devět branek a o víkendu v generálce jen remizovala 2:2 v lize s Bohemians 1905. To Celtic i díky hattricku Japonce Furuhašiho rozstřílel Dundee 6:0.

Peklo v Glasgow: může přijít 60 tisíc fanoušků

Proti Dundee hnalo hráče Celtiku za jasnou výhrou 24 500 diváků, na zápas s Jabloncem už by ale poprvé po rozvolnění koronavirových omezení mohl být stadion Celtic Park pro více než 60 tisíc diváků zcela zaplněn, což je atmosféra, kterou drtivá většina fotbalistů z jabloneckého kádru neměla nikdy šanci zažít.

„V Celtic Parku nás čeká pořádný kotel. Jsou to fanoušci, kteří jsou na ostrovech velmi ceněni. Naši hráči to musí unést, musíme se připravit na peklo,“ prohlásil Rada.

„Myslím si, že to bude pro nás neskutečný zážitek hrát na takovém krásném a plném stadionu. Doufám, že nám to nebude svazovat nohy, ale naopak nás to nabudí k co možná nejlepšímu výkonu,“ uvedl Doležal.

Celtic začal sezonu vyřazením ve 2. předkole Ligy mistrů od Midtjyllandu, v posledních dvou soutěžních zápasech se už ale vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1967 a finalista Poháru UEFA ze sezony 2002/03 oklepal a dal v nich deset branek. „Je vidět, že se stále zlepšujeme. Mám z toho dobrý pocit. V odvetě budeme chtít podat stejně dobrý výkon,“ velí trenér Celtiku Ange Postecoglou.

„Bude to pro nás speciální večer tím, že poprvé bude moci být zaplněna kapacita stadionu. Jsem na to neskutečně natěšený. Budeme se za to muset fanouškům výkonem odvděčit,“ dodal australský trenér s řeckými kořeny.

Postupující si ve 4. předkole Evropské ligy zahraje o základní skupinu s Alkmaarem, poraženého čeká závěrečné předkolo nově vzniklé Evropské konferenční ligy proti lepšímu z dvojice Kostanaj - Žilina.