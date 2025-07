Střelce deptá i ve 44 letech. Brazilec Fábio míří za rekordem v počtu zápasů

Celým jménem Fábio Deivson Lopes Maciel debutoval už v roce 1997 za Uniao Bandeirante v rodné Brazílii. Po osmadvaceti letech chytá na probíhajícím šampionátu klubů ve Spojených státech a nepřekvapí, že je jeho zdaleka nejstarším hráčem.

Přitom rozhodně nehraje jen za zásluhy, aby si vychutnal atmosféru turnaje. Pořád je platným členem týmu, což potvrdil i v pondělním osmifinále s Interem Milán, v němž udržel čisté konto a Fluminense senzačně zvítězilo 2:0.

Pravda, párkrát mu pomohla i branková konstrukce, ale to k tomu zkrátka patří.

Sám se navíc hned dvakrát vyznamenal. Už v 11. minutě vyrazil tvrdou střelu obránce Dimarca, zákrok zápasu si však schoval až na poslední desetiminutovku. Martínez se na hranici malého vápna dostal k balonu, poslal ho po zemi směrem k bráně a už se pomalu běžel radovat, jenže Fábio skvěle sklapl nohy a balon za svá záda nepustil.

Fluminense-Keeper Fabio ist 44 Jahre alt - dennoch blieb er in 3 von 4 Spielen beim #FIFACWC ohne Gegentor 😳🧤 #DAZNmoment #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/JK6uvIN0yB — DAZN DE (@DAZN_DE) July 1, 2025

„Hráli jsme hlavně skvěle jako tým, z defenzivního hlediska výborný výkon. Chyby by se tam určitě našly, ale to je proti takovému soupeři normální,“ uznal pak Silva a nepřímo poděkoval Fábiovi, že mužstvo podržel.

Pro Silvu to musí být nezvyk. Po odchodu z AC Milán si v Paris St. Germain a zejména pak v Chelsea postupně zvykl, že bývá tím nejstarším a nejzkušenějším borcem v kádru. Teď sice nadále nosí kapitánskou pásku, ale záda mu kryje ještě o čtyři roky starší matador.

Spolupráce jim však funguje. Ve skupině Fluminense inkasovalo pouze dvakrát od jihokorejského Ulsanu (vítězství 4:2), jinak uhrálo dvě bezbrankové remízy s Dortmundem a jihoafrickým Mamelodi, což v konečném součtu stačilo na druhé místo.

A v pondělí oslavilo postup do čtvrtfinále, v němž se v pátek večer utká s al-Hilálem, jenž pro změnu zaskočil Manchester City.

Brankář Fluminense Fábio se raduje z postupu před Inter Milán. Germán Cano slaví branku v osmifinále MS klubů.

„Je to pro nás důležitý výsledek. Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Vždyť Inter byl před měsícem ve finále Ligy mistrů,“ podotkl Silva.

„Inter je skvělý tým. Mají výrazně víc peněz než my, ale na hřišti hraje 11 hráčů proti 11. A ti moji si věřili, tvrdě dřeli a soustředili se po celých 90 minut, bravo!“ radoval se kouč Renato Gaucho.

Pro gólmana Fábia to byl mimochodem kariérní zápas číslo 1378, což je skoro o stovku víc než má třetí Cristiano Ronaldo. Na prvním místě je s 1390 zápasy jiný brankář – Angličan Peter Shilton, jenž chytal od poloviny 60. let do půlky 90. let minulého století.

S jeho rekordem je to však trochu složitější.

Brankář Fluminense Fábio po utkání s Interem Milán.

Podle britské BBC sám Shilton říká, že má odehráno o tři zápasy méně, než je oficiální zápis v Guinnessově knize rekordů. Na některých portálech dokonce najdete číslo 1374 – v něm však není započítaných jeho 13 utkání za výběr Anglie do 23 let.

Navíc, kdyby číslo 1374 bylo přesné, Fábio či Fluminense už by se k rekordu určitě přihlásili. Nebo zkrátka jenom čekají, aby měli úplnou jistotu a nemuseli se s nikým dohadovat.

Ačkoliv bude Fábiovi v září už pětačtyřicet, nedávno prodloužil s Fluminense kontrakt až do konce příštího roku, takže je pouze otázkou času, kdy Shiltona překoná a stane se absolutním rekordmanem fotbalu.

Minimálně jeden zápas přidá ještě na MS klubů.