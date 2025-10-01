Kdy a kde sledovat zápas Fiorentina – Olomouc živě?
Utkání 1. kola ligové fáze Konferenční ligy Fiorentina – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas na Stadio Artemio Franchi ve čtvrtek 2. října od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Fiorentina – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Fiorentina v nedělním ligovém utkání hrála bez branek na hřišti Pisy
- Bod brala o víkendu i Olomouc, která v sobotu v Ďolíčku remizovala 2:2 s domácími Bohemians.
Fiorentina – Olomouc:
Výkop: čtvrtek 2. října, 21:00.
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
ACF FIORENTINA
Rok založení: 29. srpna 1926
Největší úspěchy:
Stadion: Stadio Artemio Franchi (kapacita cca 43 000 diváků)
Trenér: Stefano Pioli
Současné opory: Robin Gosens, Rolando Mandragora, Moise Kean (v trestu)
Zajímavosti před zápasem Fiorentina – Olomouc:
- České týmy v pohárech nad italskými soupeři 8x po sobě nevyhrály Fiorentina v 9 pohárových duelech s českými soupeři neprohrála a 3x za sebou s nimi neinkasovala, naposledy vyřadila vloni ve čtvrtfinále Konferenční ligy Plzeň po remíze 0:0 venku a vítězství 2:0 po prodloužení doma
- oba týmy 4 soutěžní zápasy po sobě nezvítězily
- za Fiorentinu hraje bývalý útočník Teplic Edin Džeko
- bývalý obránce Olomouce Ujfaluši hrával za Fiorentinu
- Fiorentina v závěrečném 4. předkole vyřadila Žytomyr po výhrách 3:0 venku a 3:2 doma
- Fiorentina hraje Konferenční ligu počtvrté za sebou, dvakrát postoupila do finále a v minulém ročníku do semifinále
- Fiorentina prohrála jediné z posledních 7 pohárových utkání
- Fiorentina doma v pohárech 15x po sobě neprohrála
- Fiorentina doma 2x za sebou prohrála
- Olomouc se z italských soupeřů dosud v soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) utkala jen s Juventusem Turín v Poháru UEFA 1992/93 a prohrála 1:2 doma a 0:5 venku
- Olomouc přešla do hlavní fáze Konferenční ligy poté, co v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadla po porážkách 0:3 venku a 0:2 doma s Malmö
- Olomouc se do evropských pohárů vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi si zahraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
- Olomouc v pohárech prohrála poslední 4 zápasy, navíc bez vstřelené branky
- Olomouc z posledních 6 soutěžních venkovních duelů 5x prohrála a jednou remizovala
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Fiorentina velkým favoritem. Na její výhru nabízí kurz
|Fiorentina – Olomouc
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,27
|5,73
|11,2