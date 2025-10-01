Fiorentina - Olomouc: kde sledovat Konferenční ligu v TV

  19:18
Fotbalisty Olomouce čeká hned na úvod Konferenční ligy ostrý test. V prvním duelu nastoupí na stadionu italské Fiorentiny. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Olomoučtí fotbalisté děkují brankáři Jan Koutnému. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Kdy a kde sledovat zápas Fiorentina – Olomouc živě?

Utkání 1. kola ligové fáze Konferenční ligy Fiorentina – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas na Stadio Artemio Franchi ve čtvrtek 2. října od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Fiorentina – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Fiorentina v nedělním ligovém utkání hrála bez branek na hřišti Pisy
  • Bod brala o víkendu i Olomouc, která v sobotu v Ďolíčku remizovala 2:2 s domácími Bohemians.

Fiorentina – Olomouc:

Výkop: čtvrtek 2. října, 21:00.
Rozhodčí: Badstübner - Günsch, Hüwe - Brand (video, všichni Něm.).

Předpokládané sestavy:
Fiorentina: De Gea - Pongračič, Marí, Ranieri - Dodo, Mandragora, Fagioli, Fazzini, Gosens - Džeko, Gudmundsson.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Huk, Sláma - Breite, Beran - Navrátil, Tkáč, Dolžnikov - Mikulenka.
Absence: Kean (disc. trest), Lamptey (zranění), Kouamé (zranění + není na soupisce) - Spáčil, Vašulín (oba zranění), Kliment, Muritala, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Leibl, Trefil, Vraštil (všichni nejsou na soupisce), Král (nejistý start).

VIZITKA SOUPEŘE

ACF FIORENTINA

Rok založení: 29. srpna 1926
Klubové barvy: fialová a bílá (“Viola“)
Web: acffiorentina.com

Robin Gosens (uprostřed )oslavuje svůj gól se spoluhráči. Vlevo je Nicolo Fagioli,vpravo Luca Ranieri.

Největší úspěchy:

  • 2× mistr italské ligy (Serie A) (1955-56, 1968-69)
  • 6× vítěz Coppa Italia
  • 1× vítěz Supercoppa Italiana
  • 1× vítěz poháru Poháru vítězů pohárů (1960-61)

Stadion: Stadio Artemio Franchi (kapacita cca 43 000 diváků)

Trenér: Stefano Pioli

Současné opory: Robin Gosens, Rolando Mandragora, Moise Kean (v trestu)

Zajímavosti před zápasem Fiorentina – Olomouc:

  • České týmy v pohárech nad italskými soupeři 8x po sobě nevyhrály Fiorentina v 9 pohárových duelech s českými soupeři neprohrála a 3x za sebou s nimi neinkasovala, naposledy vyřadila vloni ve čtvrtfinále Konferenční ligy Plzeň po remíze 0:0 venku a vítězství 2:0 po prodloužení doma
  • oba týmy 4 soutěžní zápasy po sobě nezvítězily
  • za Fiorentinu hraje bývalý útočník Teplic Edin Džeko
  • bývalý obránce Olomouce Ujfaluši hrával za Fiorentinu
  • Fiorentina v závěrečném 4. předkole vyřadila Žytomyr po výhrách 3:0 venku a 3:2 doma
  • Fiorentina hraje Konferenční ligu počtvrté za sebou, dvakrát postoupila do finále a v minulém ročníku do semifinále
  • Fiorentina prohrála jediné z posledních 7 pohárových utkání
  • Fiorentina doma v pohárech 15x po sobě neprohrála
  • Fiorentina doma 2x za sebou prohrála
  • Olomouc se z italských soupeřů dosud v soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) utkala jen s Juventusem Turín v Poháru UEFA 1992/93 a prohrála 1:2 doma a 0:5 venku
  • Olomouc přešla do hlavní fáze Konferenční ligy poté, co v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadla po porážkách 0:3 venku a 0:2 doma s Malmö
  • Olomouc se do evropských pohárů vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi si zahraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc v pohárech prohrála poslední 4 zápasy, navíc bez vstřelené branky
  • Olomouc z posledních 6 soutěžních venkovních duelů 5x prohrála a jednou remizovala

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Fiorentina velkým favoritem. Na její výhru nabízí kurz

Fiorentina – OlomoucVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,275,7311,2
1. kolo

HŠK Zrinjski Mostar vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.33
  • 5.25
  • 8.13
Rayo Vallecano vs. Škendija Tetovo //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.17
  • 7.12
  • 14.90
Omonia Nikósie vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 3.66
  • 3.75
  • 1.91
Noah Armavir vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.31
  • 3.33
  • 2.99
KKS Lech Poznaň vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.31
  • 3.57
  • 2.84
FC Lausanne-Sport vs. Breidablik //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.42
  • 5.20
  • 5.97
Kuopion Palloseura vs. KF Drita //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.64
  • 3.82
  • 5.13
Jagiellonia Bělostok vs. Hamrun Spartan FC //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.19
  • 7.01
  • 12.90
Dynamo Kyjev vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 5.03
  • 4.04
  • 1.62
AC Sparta Praha vs. Shamrock Rovers //www.idnes.cz/sport
2.10. 21:00
  • 1.25
  • 5.90
  • 12.50
Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MohučMohuč 0 0 0 0 0:0 0
1. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 0 0 0 0 0:0 0
1. Škendija TetovoŠkendija 0 0 0 0 0:0 0
1. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 0 0 0 0 0:0 0
1. Lincoln Red ImpsLincoln 0 0 0 0 0:0 0
1. Aberdeen FCAberdeen 0 0 0 0 0:0 0
1. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
1. AEK LarnakaLarnaka 0 0 0 0 0:0 0
1. AZ AlkmaarAlkmaar 0 0 0 0 0:0 0
1. NK CeljeCelje 0 0 0 0 0:0 0
1. AEK AtényAEK Atény 0 0 0 0 0:0 0
1. FiorentinaFiorentina 0 0 0 0 0:0 0
1. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
1. Rayo VallecanoRayo Vallecano 0 0 0 0 0:0 0
1. Omonia NikósieOmonia Nikósie 0 0 0 0 0:0 0
1. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
1. Jagiellonia BělostokBělostok 0 0 0 0 0:0 0
1. Hamrun Spartan FCHamrun 0 0 0 0 0:0 0
1. Kuopion PalloseuraKuopio 0 0 0 0 0:0 0
1. KF DritaDrita 0 0 0 0 0:0 0
1. FC Lausanne-SportLausanne 0 0 0 0 0:0 0
1. BreidablikBreidablik 0 0 0 0 0:0 0
1. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 0 0 0 0 0:0 0
1. Rapid VídeňRapid Vídeň 0 0 0 0 0:0 0
1. Noah ArmavirFC Noah 0 0 0 0 0:0 0
1. HNK RijekaRijeka 0 0 0 0 0:0 0
1. Legia VaršavaLegia 0 0 0 0 0:0 0
1. SamsunsporSamsunspor 0 0 0 0 0:0 0
1. Raków ČenstochováRaków 0 0 0 0 0:0 0
1. Universitatea CraiovaU. Craiova 0 0 0 0 0:0 0
1. Shelbourne FCShelbourne 0 0 0 0 0:0 0
1. BK HäckenHäcken 0 0 0 0 0:0 0
1. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 0 0 0 0 0:0 0
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 0 0 0 0 0:0 0
1. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
1. Shamrock RoversShamrock 0 0 0 0 0:0 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

