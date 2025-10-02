Florentské Lužánky, Džeko stále při chuti. Proč jste v krizi? ptají se Italové Sigmy

Václav Havlíček
  14:20
Od našeho zpravodaje v Itálii - Když přicházíte na kolosální betonový stadion Artemio Franchi ve Florencii, dýchne na vás závan historie. Polovina ochozů není osazená sedačkami, na protilehlé tribuně chybí střecha. Pro fotbalisty Fiorentiny je více než čtyřicetitisícový stánek domovem. „Je to obrovský kolos, připomíná mi staré dobré Lužánky,“ poví Tomáš Janotka, trenér olomoucké Sigmy.
Hráči Sigmy trénují na Stadio Artemio Franchi.

Hráči Sigmy trénují na Stadio Artemio Franchi. | foto: SK Sigma Olomouc

Jeho svěřenci tady ve čtvrtek od 21.00 sehrají úvodní duel skupinové fáze konferenční ligy. Mimochodem, stánek Stadio Artemio Franchi hostil i několik reprezentačních zápasů. V letech 1934 a 1990 se na něm hrálo mistrovství světa. A když zde v roce 1933 historicky poprvé nastoupila italská reprezentace, přivítala výběr Československa. Squadra Azzurra tehdy zvítězila 2:0

Co zde Sigmu čeká ve čtvrtek večer?

Bohužel trudná návštěvnost.

Část stadionu ve Florencii se momentálně opravuje.

Proslulá tribuna Curva Fiesole se rekonstruuje. Obvykle na ní mají zázemí ultras Fiorentiny. Ti na stadionu budou chybět, ne jen kvůli opravám. „Dostali třízápasový trest za výtržnosti při utkání loňského semifinále s Betisem,“ podotýká italský sportovní novinář Giovanni Zecchi z portálu ViolaNews.com.

Fiorentina se od začátku italské Serie A trápí. Toskánský tým za úvodních šest kol ještě nevyhrál, pouze třikrát remizoval a krčí se na 16. místě tabulky. „Proto se budou chtít hráči v pohárech fanouškům odvděčit. Ač jde o zkušený tým, jsou z formy, toho by se dalo využít,“ přemítá ikona Fiorentiny i Sigmy Tomáš Ujfaluši, někdejší reprezentační obránce.

Navzdory výsledkům není pozice domácího trenéra Stefana Pioliho v ohrožení. Fiorentina za něj v létě vysázela velké peníze, ze saúdského an-Nasru jej vykoupila za tři miliony euro a s bývalým hráčem zdejšího klubu podepsala smlouvu na tři roky. „Takže změna se momentálně jeví neekonomicky,“ prohodí Zecchi.

Ujfaluši je se Sigmou ve Florencii a věští remízu. Minářův job? Neláká mě, říká

Přesto by případná ztráta se Sigmou italské fanoušky pořádně nakrkla.

Už tak jich večer na „italské Lužánky“ dorazí jen zhruba deset tisíc. „Jasně, jedna věc je rekonstrukce, ale ani výsledky návštěvnosti nepomáhají,“ říká expert Zecchi. „A upřímně, pokud nepřijede věhlasný soupeř, zápasy uprostřed týdne moc italské publikum netáhnou, většina lidí ráno vstává do práce a nechce ponocovat,“ krčí rameny italský novinář.

Vážně vás porazil tým ze čtvrté ligy?

I tak se Sigma může těšit na obrovskou kvalitu, vždyť Fiorentina hned dvakrát z posledních třech sezon Konferenční ligy dokráčela až do finále. Pokaždé ale padla. Nejprve v Praze nestačila na West Ham, předloni v Aténách podlehla Olympiakosu. Loni skončila v semifinále, když prohrála s Betisem.

„Mají obrovskou kvalitu, víme, co nás čeká. Ale věřím, že jsme se připravili dobře,“ cítí obránce Sigmy Jan Král.

Tijani? Mrhá potenciálem. Janotka i o krizi, která není, a zraněných hráčích

Od italských novinářů musí čelit dotazům na výsledkovou krizi Sigmy, Olomoučané čekají na soutěžní výhru od posledního srpna. „Trápíme se až poslední týdny, ale v lize máme bodů dost. Takže krize? Nemyslím si. Co nás tížilo, je střílení gólů, v obraně jsme byli pevní,“ argumentuje Král nejlepší ligovou defenzivou.

Pevnost hanácké obrany docela jistě večer prověří i Edin Džeko, někdejší útočník Manchesteru City, AS Řím nebo Teplic. „Pokud nastoupí, bude to pro mě super zkušenost. Má sice věk, ale pořád střílí góly,“ ví Král.

Na bosenského ostrostřelce upozorňuje i trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Očekáváme, že nastoupí,“ prozrazuje kouč. „Hrál i v předkole Konferenční ligy a v italské lize tolik prostoru nedostává. Je to bomber s nesmírně pohotovým zakončením. Góly dával všude, kde byl. Nemá už třeba tak skvělý pohyb, ale nahrazuje to výběrem místa. Klid na míči a sílu v kombinaci má pořád skvělou. Bude na nás, abychom byli důslední,“ varuje.

Útočník Edin Džeko ještě v dresu Interu Milán.

Naopak jistě nenastoupí vykartovaný útočník Fiorentiny Moise Kean, jedna z největších útočných hrozeb toskánského mančaftu. „Že nemůže hrát, je pro nás určitě dobrá zpráva, ale Fiorentina má natolik kvalitní tým, že ho dokážou nahradit,“ cítí Král.

I Sigma bude muset nahrazovat svého střelce číslo jedna Daniela Vašulína, který je jediným hráčem Olomouce, jenž dokázal v uplynulých pěti ligových zápasech skórovat. I to vypovídá o žalostné ofenzivní hře Hanáků v posledních týdnech.

„Absence Dana Vašulína je citelné oslabení. Ukázalo se to i na Bohemians, že jak hraje útočník, tak hraje celý tým,“ připomíná trenér Janotka ligovou remízu Sigmy 2:2. Oba góly vstřelil právě zraněný Vašulín. „Trápí ho svalový problém,“ přibližuje trenér. Délku Vašulínovy nepřítomnosti ale neprozrazuje.

Ani Fiorentina ani Sigma tedy nenastoupí do zápasu v ideálním rozpoložení. O favoritovi zápasu je nicméně jasno. Italská média navíc vnímají i ostudný konec Sigmy v domácím poháru s divizními Novými Sady.

Byl to šokující konec?

Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů

„To, že jsme byli vyřazeni, pro nás byl obrovský šok a věc, kterou už nezopakujeme,“ má jasno Janotka. „Věřím, že to byl jednorázový problém, už jsme za tím udělali tlustou čáru,“ vysvětluje olomoucký kouč italským novinářům v útrobách florentského stadionu.

O další šok – tentokrát ale pro Sigmu s pozitivní konotací – se Janotkova družina pokusí večer. Úspěch na horké, lépe řečeno betonové, italské půdě by jistě šokující byl.

