Evropské poháry žijí. Liga mistrů by se hrála i o víkendech

Úterní videokonference UEFA přinesla jen jednu zásadní zprávu. Kvůli šíření koronaviru odložila mistrovství Evropy o rok na červen 2021.

Rozhodnutí o termínech dalších soutěží UEFA, zatím oznámena nebyla. Nejen ta, která se týkají současného ročníku. Neméně důležité jsou termíny startu příští sezony a jejích pohárových kvalifikací.

„Všechny soutěže UEFA pro kluby byly pozastaveny až do dalšího rozhodnutí,“ oznámil Alexander Čeferin, předseda UEFA. Žádnou soutěž nechce rušit. „Byla zřízena pracovní skupina za účasti zástupců klubů, aby prozkoumala, zda se najdou termíny, které by umožnily dokončení sezony.“

„UEFA probírala jednotlivé možnosti i s ostantími organizacemi: s FIFPro, které zastupuje hráče, s asociací evropských soutěží, s asociací evropských klubů. Shodli se mimo jiné na tom, že bude možno nedodržovat vyhrazená okna, domácí soutěže se budou moci dohrávat i v termínech, kdy běžně jsou evropské soutěže jako Liga mistrů a Evropská liga - a obráceně, UEFA bude moci využívat víkendové termíny. Tímto si UEFA s ostantími subjekty pomáhá, aby se podařilo v co nejkratším čase dohrát sezona,“ upřesnil Martin Malík, Předseda fotbalové asociace České republiky (FAČR) a jeden z účastníků videokonference.

Finále Champions League se na Atatürkově stadionu v Istanbulu mělo původně hrát v sobotu 30. května.

O posledním květnovém víkendu zároveň měly skončit všechny evropské ligové soutěže, aby národní mužstva měla čas na přípravu na Euro.

Ale vzhledem k tomu, že pandemie zastavila takřka veškerý fotbal, tak už nyní je jisté, že do konce května se letošní ligové ani pohárové ročníky dohrát nestihnou.

Odložení Eura však uvolnilo celý červen. Finále Ligy mistrů by se mohlo hrát poslední sobotu 27. června od 21.00. Finále Evropské ligy o čtyři dny dřív v Gdaňsku.

Posun finálových zápasů evropských pohárů o čtyři týdny proti původnímu plánu zatím zveřejnil reportér Miguel Delaney z britského deníku Independent.

