ONLINE: Crystal Palace - Vallecano 1:0, finále Konferenční ligy, trefil se Mateta

Autor: ,
Sledujeme online   21:00aktualizováno  22:14
Pro oba týmy to může být první trofej v jakékoli evropské soutěži. Ve finále fotbalové Konferenční ligy proti sobě hrají Rayo Vallecano a Crystal Palace. Zápas můžete sledovat od 21:00 v online reportáži.

Alemao slaví branku Rayo Vallecano. | foto: Reuters

Anglický celek je v evropských soutěžích poprvé ve své historii. Vallecano si je naposledy vyzkoušelo před patnácti lety, ještě za dob Poháru UEFA.

Oba týmy vstoupily do Konferenční ligy ze čtvrtého předkola. Crystal Palace ve vyřazovací části postupně prošel přes Zrinjski Mostar, AEK Larnaku, Fiorentinu a Šachtar Doněck. Vallecano v ní zdolalo Samsunspor, AEK Atény a vítěze ligové fáze Štrasburk.

Utkání je také rozlučkou pro trenéra Olivera Glasnera, který Crystal Palace dovedl k prvním trofejím v novodobé klubové historii (Anglický pohár a anglický Superpohár).

Crystal Palace skončil v domácí lize patnáctý, šest bodů od sestupových příček. Vallecano ve španělské soutěži obsadilo osmou příčku a dnes může dokonce potvrdit sérii devíti soutěžních utkání bez porážky. Anglický celek je ale i tak v zápasu mírným favoritem.

Vítěz finále si zaručí postup do příštího ročníku Evropské ligy.

Konferenční liga
27. 5. 2026 21:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1:0 (0:0)
Góly:
51. Mateta
Góly:
Sestavy:
Henderson (C) – Rijád, Lacroix, Canvot – D. Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta, Pino.
Sestavy:
Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría – Valentín (C), U. López – De Frutos, Palazón, Álvaro García – Alemão.
Náhradníci:
R. Matthews, Benítez – Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessand, Devenny, Cardines.
Náhradníci:
Cárdenas, Molina – Díaz, Trejo, Camello, Achúmáš, Gumbau, Balliu, Espino, Mendy.
Žluté karty:
42. Wharton
Žluté karty:
20. Ciss, 24. Palazón, 48. U. López

Rozhodčí: Mariani (ITA) – Bindoni (ITA), Tegoni (ITA)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
2:1
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
0:1
Rayo Vallecano

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže

Trenér Slovácka Roman Skuhravý navádí své svěřence v úvodním zápase baráže...

Z Brna si odvezli tříbrankový náskok. Ambicióznímu Artisu na jeho hřišti ukázali rozdíl mezi první a druhou ligou. V poločase baráže vedou fotbalisté Slovácka 4:1, trenér Roman Skuhravý však krotil...

27. května 2026  21:32

ONLINE: Crystal Palace - Vallecano 0:0, finále Konferenční ligy. Kdo získá trofej?

Sledujeme online
Alemao slaví branku Rayo Vallecano.

Pro oba týmy to může být první trofej v jakékoli evropské soutěži. Ve finále fotbalové Konferenční ligy proti sobě hrají Rayo Vallecano a Crystal Palace. Zápas můžete sledovat od 21:00 v online...

27. května 2026

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

27. května 2026  17:50,  aktualizováno  20:12

Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že překoná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...

27. května 2026  17:40

Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend

Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní...

Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých...

27. května 2026  16:31

Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě...

Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí...

27. května 2026  15:34

Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci

Maurucio Pochettino, trenér amerických fotbalistů na tiskové konferenci před...

V jedné americké reklamě, která láká na blížící se fotbalový světový šampionát, dokonce tenhle dvaadvacetiletý mladík hraje ve fiktivním finále s Brazílií. Jenže nakonec se Diego Luna, druhý...

27. května 2026  13:27

Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

Fanoušci Crystal Palace v jedné z hospod v Lipsku před finále Konferenční ligy.

Před večerním finále fotbalové Konferenční ligy se v ulicích Lipska střetli fanoušci španělského Vallecana a anglického Crystal Palace. Při zásahu utrpěli zranění dva policisté, informovala německá...

27. května 2026  12:49

Součkův trenér zůstává. Nuno se pokusí vrátit West Ham do Premier League

Tomáš Souček z West Hamu slaví výhru nad Burnley s trenérem Nunem Espíritem...

Nuno Espírito Santo zůstává ve funkci trenéra fotbalistů West Hamu a povede tým ve druhé lize v boji o okamžitý návrat do Premier League. Anglický klub to oznámil v otevřeném dopise fanouškům na svém...

27. května 2026  11:17

Obavy z toho nemám. Kapitán Korejců Son věří, že si góly šetří na mistrovství

Korejský fotbalista Son Hung-Min slaví gól.

Kapitán a jedna z největších hrozeb jihokorejské reprezentace se střelecky trápí, v dosavadním průběhu MLS ještě neskóroval. Son Hung-min však věří, že si góly pošetřil na nadcházející mistrovství...

27. května 2026  11:02

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič se z Getafe údajně vrátí do Sparty

Sledujeme online
Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

27. května 2026  10:51

Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.

S hodně slibným náskokem 3:0 pojedou fotbalisté Baníku Ostrava k odvetě baráže o první ligu na hřiště Táborska. Ostravský záložník Ondřej Kričfaluši ale upozorňuje, že ještě není nic rozhodnuto.

27. května 2026  10:50

