Jako by žádný náskok nebyl. Panák o přístupu k odvetě proti Malmö

Tenkrát vyrůstal na severní Moravě a Slezsku a nenapadlo ho, že se po devatenácti letech může stát prvním kapitánem, s kterým Sparta do Champions League postoupí.

Stačí v úterý večer proti Malmö nepokazit odvetu závěrečného předkola. Sparta před týdnem první duel ve Švédsku vyhrála 2:0.

Sparta – Malmö odveta play off Ligy mistrů v úterý od 21 hodin ONLINE první zápas: 2:0

rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)

Jak se ten výsledek do odvety projeví?

Čekám podobný zápas. My budeme chtít víc držet míč než v Malmö. Hlavně bude důležité, abychom do toho nešli s tím že máme dvougólový polštář. Nesmíme se dívat, co se stalo minulý týden, ale jít si pro vítězství.

Může vás poznamenat nepříliš povedený víkendový ligový zápas se Slováckem?

Myslím si, že ne. Tu remízu jsme si zhodnotili a víme, co jsme udělali špatně, kde se stala chyba, že jsme do toho dobře nevstoupili. Věřím, že budeme mít čistou hlavu.

Útočník Birmančevič byl v televizním rozhovoru ke spoluhráčům hodně kritický. Vzal si pak ještě někdo slovo v kabině?

Spousta kluků má sebereflexi, takže nepotřebují nikoho, aby jim to připomínal. Máme inteligentní tým a víme, že se něco nepovedlo. Spolu vyhráváme i prohráváme, všichni si uvědomují, že jsme Slovácko měli zvládnout líp.

Panák o čerstvé posile Rrahmanim „Je s námi jen pár dnů, moc tréninků jsme spolu neměli, protože jsme minulý týden byli v Malmö. Do kabiny zapadl v pohodě jako každý, kdo přijde. Co jsem zatím viděl, má výborné zakončení. Levá, pravá, přehled. Moc se těším, až ho uvidíme při zápase na hřišti.“

Pro vás se směrem k týmu něco změnilo, když jste od léta kapitánem a čeká vás mimořádný zápas?

Úplně ne. Není to tak, že bych se v kabině postavil a měl nějaké proslovy. V týmu je nás starších víc. A kdo cítí, že je zapotřebí něco říct, tak to udělá. Spíš jako kapitán řeším víc věcí než minulou sezonu, ale o těch rozhodujeme společně.

Ve Švédsku jste předvedli vyspělý a sebevědomý výkon. Lze na něj navázat?

Od trenérů jsme byli dobře připraveni. Věděli jsme, jak Malmö hraje. Povedlo se nám získat pár míčů, udělat pár akcí a to pak sebevědomí hned roste. I když jsme nedrželi míč, jak bychom si přáli, tak jsme utkání odehráli výborně takticky. Nikam jsme se nehnali, ani nejančili.

Když jste v únoru 2019 do Sparty přišel, tak kvůli předchozímu vážnému zranění kolene jste za ni poprvé hrál až téměř po třech letech. A teď jste na prahu Ligy mistrů. Co to s vámi dělá?

Už jsem nevěřil, že se tohle může stát. A doufám, že to nekončí. Vlastně za tu dobu, co jsem tady, tak se Sparta zvedla nejen na hřišti, ale klub se posunul celkově. A já jsem rád, že jsem součástí těhle hezkých chvil. Doufám, že to bude pokračovat.

V Lize mistrů byla Sparta naposled na podzim 2005, kdy vám bylo deset. Co jste tenkrát dělal?

Ligu mistrů jsem sledoval, ale spíš Real Madrid, Manchester United a podobné kluby. Bylo rok po mistrovství Evropy v Portugalsku, což byl pro nás takový fotbalový boom. Byl jsem dítě, moc jsem fotbal asi neřešil, ale to Euro si pamatuju.