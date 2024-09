Teď zjistíme, na co máme. Panák o Lize mistrů, poučení z Liverpoolu i klidu

Tím pádem může sparťanský stoper v myšlenkách přepnout z obav o bezpečí blízkých na životní fotbalovou výzvu. Už dnes na Letné po devatenácti letech startuje mise s názvem Liga mistrů, jako první stojí v cestě rakouský Salcburk. Začíná cesta plná zážitků, prestiže, emocí.

Ale kapitán se z velkého dne nenervuje: „Upřímně, neprožívám to víc než předchozí zápasy v Evropě.“

Vážně? To se mi nechce věřit.

Ale je to tak. Nijak to se mnou nemává, asi i proto, že Ligu mistrů jsme si nanečisto zkusili v play off. Proti Malmö už dokonce i hrála z reproduktorů ta slavná znělka. Jasně, že se všichni moc těšíme, ale že bych kvůli Lize mistrů nemohl dospat a myslel na ni každou minutu, to ne.

A hymna, kterou jste zmínil? Jak vám zněla?

Krásně. Vždycky, když ji slyším, mě pozitivně nabije, naskočí husina. Ale hlavně mě těší, když vidím, jak si ji užívají lidi na tribunách. Na Letné se Liga mistrů nehrála skoro dvacet let a dobře si uvědomuju, co pro lidi znamená.