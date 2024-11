Věříme. Jen my a trenéři to můžeme zlomit, říká Panák o situaci ve Spartě

Absenci si vybral v úvodu sezony, kdy kvůli zranění chyběl v předkolech proti Shamrocku i FCSB a vynechal tři ligová utkání. V závěru srpna si ještě odpočinul proti Slovácku před odvetou play off Ligy mistrů proti Malmö, od té doby je Panák na hřišti pořád.

Do října si to užíval, poslední dva měsíce je to spíš utrpení. „Není to příjemné,“ říká devětadvacetiletý stoper k mizérii posledních týdnů.

Krize trvá už takřka dvě měsíce. Jak to zvládáte psychicky?

Jakmile nevyhrajeme, je to vždycky zklamání. Každý ví, že očekávání jsou tady maximální. Zažili jsme krušné chvíle i v předchozích dvou sezonách, držíme spolu a já věřím, že to jedním zápasem dokážeme zlomit. A zase budeme předvádět výkony a mít výsledky jako na začátku sezony.

Každým zápasem se očekává, že to zlomíte, ale o víkendu v lize jste s Teplicemi zase jen remizovali. Jaká je v týmu nálada?

Poslední měsíc není ideální, ale ani katastrofální. Do každého zápasu jdeme s tím, že to konečně zvládneme. Když se to nepodaří, tak se soustředíme na další a jdeme do toho s tím, že už to musí vyjít. Když se to nedaří, je v kabině zklamání, frustrace, hledáme řešení, není to jednoduché. Ale držíme spolu. Víme, že jen my na hřišti a trenéři to můžeme zlomit. Věříme, že se to otočí.

ONLINE: Sparta vs Atlético Madrid výkop: úterý 18.45 rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (všichni Nizozemsko) Předpokládaná sestava Sparty: Vindahl – Vitík, Panák, Ross (Pavelka) – Wiesner, Laci, Kairinen, Ryneš – Rrahmani, Olatunji, Haraslín. Absence Sparty: Sörensen, Cobbaut, Zelený, Preciado, Birmančevič, Imanol. Absence Atlétika: Molina, Lemar, Le Normand Mistři světa v kádru Atlétika: Griezmann (2018, Francie), De Paul, Álvarez, Correa, Molina (2022, Argentina)

Nastalo špatné období i proto, že nejste kompletní?

Máme dost široký kádr, abychom si poradili. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom v obraně točili co nejmíň hráčů a zvykali si na sebe. Ale ten program je opravdu náročný, spousta kluků hraje v reprezentacích. To všechno jsme před sezonou věděli, takže si s tím musíme poradit. Věřím, že se kluci co nejdřív dají dohromady, aby si trenér mohl vybírat.

Defenzíva je záležitostí celého týmu, ale nejde to nikomu. Jak z toho ven?

Myslím si, že soupeřům nedovolíme, aby si vytvořil pět šancí za zápas. Spíš dostáváme góly ze situací, které ani šance nejsou. V Boleslavi standardka, naposled s Teplicemi zase standardka. A když dostaneme gól, je to pro nás už složité. Jsme ofenzivním tým, který chce bavit fotbalem a dávat góly. Vést dva tři nula a pak vám jeden inkasovaný gól neublíží. Teď jsme křehcí, druhý gól nedáme a naopak inkasujeme. Stačí, aby se na hřišti stala malá věc, a skončí to gólem v naší bráně. Už jsme takových situací zažili spoustu. Věřím, že proti Atlétiku ukážeme, že jsme dobří v obraně i v útoku.

Mistři světa Álvarez s Griezmannem, další střelec Sörloth. Víte, komu budete čelit?

Vídáme je v televizi, v Lize mistrů, na mistrovství světa i Evropy a víme, jak jsou dobří. Ale když jdete na hřiště, je to prostě už normální. Jedenáct chlapů na jedenáct. Budeme se snažit, abychom jejich silné stránky eliminovali.

Kdo z nich pro vás bude nejnebezpečnější? Griezmann?

Komplexní hráč. Toulá se, hledá si místo v meziprostorech a tam, které nejsou úplně přirozené. Má volnost. Když má míč, hledá finální nebo předfinální řešení, v tom je skvělý. Ale u nich je jedno, koho nasadí, mají další výborné hráče.

Myslíte i v současné chvíli na to, že vám v Champions League jde pořád ještě o postup do vyřazovací fáze?

Dokud šance na postup je, tak se o ní porveme. Každý zápas chceme vyhrát. A budu to říkat stejně, ať je to proti Atlétiku nebo Teplicím. Víme, jaká je síla soupeře. Jdeme do toho s pokorou, ale chceme vyhrát.

Ve španělské lize působí od léta váš nedávný spoluhráč a předchůdce v roli kapitána Ladislav Krejčí. Mluvil jste s ním o zápase s Atlétikem?

Když tam s Gironou hráli, tak jsem ten zápas viděl (3:0 pro Atlético). Ale Girona hraje úplně jinak než my, takže se to srovnávat nedá. Láďa jen říkal, že mají obrovskou sílu v ofenzívě a v obraně jsou kompaktní. Ale že bychom to nějak víc rozebírali, to ne. Věřím, že dopadneme líp.